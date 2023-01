Bojim li se korone na SP-u? Valjda nećemo opet igrati u krnjem sastavu

Rukometaši hrvatske odradili su i drugu pripremnu utakmicu uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu koje 11. siječnja počinje u Poljskoj i Švedskoj. Nakon Italije u Puli, u Poreču smo pobijedili Sjevernu Makedoniju (40:34). U oba slučaja raduje barem jedna činjenica – dvorane u Puli i Poreču bile su ispunjene do posljednjeg mjesta i iskreno se ne sjećam kada je to tako bilo na pripremnim utakmicama. Do odlaska u Švedsku Hrvatska će odigrati još jednu utakmicu, večeras protiv Izraela (dvorana Žatika u Poreču u 20.15 sati). Izraelci su još jedna od onih reprezentacija koje posljednjih godina brzo rastu. Sve je više inozemnih trenera koji rade s njihovim selekcijama. Tako je ovoga trenutka na čelu seniorske vrste odličan stručnjak iz Srbije Dragan Đukić. On je trener koji je već vodio reprezentacije Gruzije, Rumunjske, Crne Gore, Sj. Makedonije, Švicarske, Velike Britanije na OI u Londonu...

Ne bojim se testiranja

– Što se tiče utakmice protiv Makedonaca, moramo i možemo biti zadovoljni igrom u napadu. Zadovoljni možemo biti i količinom trke, ali ono što “bode” je previše primljenih pogodaka. U redu, igralo se brzo, većinu pogodaka dobivali smo iz njihove tranzicije, ali hitno moramo popraviti igru u obrani. Jer, obrana je uvijek bila naš forte i ona mora biti naš najjači adut protiv onih najjačih reprezentacija – rekao je Željko Musa.

Sigurno vam je puno lakše igrati u obrani uz Jakova Gojuna, ali i još nekoliko igrača iz kluba?

– S Gojunom igram zajedno još iz kadetskih dana. Jako se dobro poznajemo i, priznajem, uz njega volim najviše igrati u obrani. No, bilo bi nepošteno reći da su ostali lošiji. Samo se moramo dobro posložiti i bit će to sve u redu. Ne volim prognozirati i volim radije ići utakmicu po utakmicu. Dakle, prva je na rasporedu Egipat. I mi i oni imamo dosta problema s ozlijeđenim igračima, a tvrdim da smo u ovom trenutku mi bolja momčad. Igrao sam nedavno, kao i moji suigrači iz PPD Zagreba protiv Veszpréma i Dinama iz Bukurešta u kojem igraju ponajbolji egipatski igrači. Dakle, znamo kao ih kvalitetno zaustaviti – rekao je Musa.

Na posljednjem Europskom prvenstvu u Mađarskoj igrali ste samo jednu utakmicu, protiv Srbije?

– Tako je ispalo. Prvo nisam ni trebao ići na Europsko prvenstvo, ali silom prilika sam se odazvao jer je našu reprezentaciju napala “korona”. Odigrao sam taj susret protiv Srbije na svježinu, ispalo je odlično, a onda dan poslije šok. Bio sam pozitivan na testiranju i za mene je završilo Europsko prvenstvo. Bojim li se sada sličnog scenarija? Iskreno, ne razmišljam tako. Što bude, bit će. Samo se nadam da će biti što manje pozitivnih slučajeva i da opet nećemo morati igrati u krnjem sastavu – rekao je Musa.

Pratite li malo kako igraju naši suparnici iz skupine, Egipat, Maroko i SAD?

– Sve pratim. No, prijateljske utakmice obično nisu pravo mjerilo. Izbornici ponešto skrivaju i ne igra se sto posto. Vidjeli ste kojim je rezultatom završila naša utakmica protiv Sjeverne Makedonije. Vjerujem da danas u rukometu nema slabih reprezentacija i da svaku moramo shvatiti jako ozbiljno. Inače, dogodi se kiks i ideš kući prije vremena – kaže Musa.

Hoćemo li na predstojećem Svjetskom prvenstvu vidjeti kakav pogodak Muse u posljednjim sekundama, poput onog protiv Norveške kada smo izborili finale EP-a 2020. godine?

– Nadam se da će biti još puno takvih pogodaka – zaključio je Musa.

Kad smo već kod Maroka, s kojim ćemo igrati u trećem kolu skupine, iz prve ruke će o njima reći Veselin Vujović, izbornik Irana.

– Igraju brzo, s visokim nacionalnim nabojem. Nikako ih se ne smije podcijeniti. Žao mi je da Hrvatska nije kompletna i zaista je nevjerojatno kako se Hrvatima uvijek dogode neki neočekivani pehovi uoči velikih natjecanja. Navijam da se plasiraju u četvrtfinale, a sve dalje bit će ogroman uspjeh – rekao je Vujović koji se nada prolazu Irana u drugi krug.

– Naša ključna utakmica bit će protiv Čilea. Nažalost, nisam kompletan jer dvojica igrača koji su među boljima nisu dobili vizu za Poljsku. Zašto nisu dobili, odgovor nitko ne zna. Dogodilo se da su neki igrači jednostavno bili zaustavljeni na aerodromu i vraćeni kući. Meni je bolje da ništa ne pitam – istaknuo je Vujović.

Potpisan ugovor HRS – Ina

Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, jučer je potpisao novi trogodišnji ugovor s tvrtkom Ina koju je predstavljao Miroslav Skalicki, član Uprave Ine. U sljedeće tri godine hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dva Svjetska, jedno Europsko prvenstvo te Olimpijske igre u Parizu. Nakon potpisivanja ugovora Tomislav Grahovac i Miroslav Skalicki okušali su se u izvođenju sedmeraca. Na vratima je stajao Dominik Kuzmanović, reprezentativac Hrvatske. Nakon brojnih serija prvi koji je uspio svladati vratara Nexea bio je Skalicki.

