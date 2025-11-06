Bliži se kraj: Leo Messi otkrio čime će se baviti nakon što završi karijeru

Lionel Messi nastavit će igrati u MLS-u još nekoliko godina, nakon što je Inter Miami potvrdio da je argentinska zvijezda potpisala produženje ugovora koje istječe 2028. godine. Očekuje se da će Messi ispuniti ugovor, ali vjerojatno će to biti posljednji ugovor u njegovoj profesionalnoj karijeri. Kako se Messijevo vrijeme u profesionalnom nogometu bliži kraju, mnogi obožavatelji su znatiželjni znati što argentinska zvijezda planira raditi nakon karijere.

Mnogi nogometni navijači pretpostavljaju da će većina nogometaša htjeti postati treneri i menadžeri timova, dok drugi vjeruju da će neki u budućnosti odabrati postati vlasnici klubova. Messi je sudjelovao na poslovnom forumu u Kaseya Centru u Miamiju na Floridi, a na pozornici ga je intervjuirao Francis Suarez, gradonačelnik Miamija, pred mnogim navijačima. Pitao ga je o njegovu uspjehu u nogometu, Inter Miamiju, obitelji i umirovljenju. Upitan o planovima nakon umirovljenja, Messi je kazao da će se pripremiti da se u potpunosti usredotoči na to da postane poslovni čovjek.

Lionel Messi je izrazio želju da nauči više o poslovanju i da se usavršava u poslovnom svijetu nakon što je gotovo dva desetljeća igrao profesionalni nogomet. Već je bio uključen u poslovanje s hotelima [MiM Hotels], markama odjeće [The Messi Store] i napitcima za hidrataciju [Más+ by Messi].

Zvijezda Inter Miamija kaže:

- Imao sam dugu sportsku karijeru, koja još uvijek traje, i uvijek sam imao ljude oko sebe kojima vjerujem da će se brinuti o svim tim stvarima. Ali istina je i da sam u posljednje vrijeme počeo pokazivati ​​veći interes za sve što se radi i za ono što se može učiniti u budućnosti...

Messi spominje da se kraj njegove karijere bliži, ali navodi da bi mu se nakon povlačenja iz profesionalnog nogometa fokus mogao usmjeriti na posao.

Argentinski igrač je rekao:

- Nažalost, nogomet ima ograničen vijek trajanja i u nekom trenutku karijera mora završiti. Volim početi razmišljati o tome što mogu učiniti nakon toga i u kojem smjeru mogu krenuti. Svijet poslovanja je nešto što me zanima, volim ga i želim učiti i nastaviti puno učiti, jer istina je da još uvijek ništa ne znam. Sada započinjem svoje putovanje u ovom području kao poslovni čovjek...