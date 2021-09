Blanka Vlašić o dojmovima iz Kuće slavnih: Srela sam rekordera skoka u dalj, kaže da je obožavao moj ples

Blanka Vlašić na gala večeri u Bruxellesu primljena je u Kuću slavnih. To veliko priznanje dvostrukoj svjetskoj prvakinji u skoku u vis ukazano je na posebnoj svečanosti uoči 45. izdanja Memoriala Van Damme, jednog od najuglednijih svjetskih atletskih mitinga, koji je svojedobno bio dio elitne Golden Four i Golden Six kategorije, dok je sada dio Dijamantne lige.

Zajedno s Blankom u Kuću slavnih Memoriala Van Damme primljen je i svjetski rekorder u skoku u dalj Mike Powell.

– Velika mi je čast što sam primljena u Kuću slavnih jednog od najdugovječnijih atletskih mitinga na svijetu. Drago mi je da su direktor i organizatori mitinga prepoznali moje rezultate ostvarene na Memorialu Van Damme. Posebna mi je čast što sam u Kuću slavnih mitinga u Bruxellesu ušla zajedno s Mikeom Powellom koji je ikona svjetske atletike i čiji je svjetski rekord u skoku u dalj nedodirnut već 30 godina – rekla je Blanka.

Blanka Vlašić osam je puta nastupila na Memorialu Van Damme u Bruxellesu i tri puta pobijedila.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

– Ne mogu se sjetiti kada sam posljednji put nastupila u Bruxellesu, što znači da je prošlo dulje vrijeme. Trenutačno tražim nove izazove. Cilj mi je definitivno ostati u sportu. Moram priznati da nikada nisam mislila da ću se jednog dana stvarno morati oprostiti od aktivnog sporta. U jednom trenutku, međutim, morate slušati svoje tijelo. Uostalom, sportaši nakon sporta još uvijek imaju život. Prošlo je neko vrijeme prije nego što sam se usudila suočiti s tim strahom. U životu možete biti više od sportaša – rekla je Blanka.

Kakvi su bili dojmovi s gala večere?

– Bilo je zaista lijepo, dobro organizirano. Za istim stolom sjedila sam za Tijom Hellebaut i njezinim trenerom, odnosno suprugom i, naravno, mojom prijateljicom Ivanom Brkljačić. Večer je brzo prošla u ugodnom druženju. Sama dodjela bila je emotivna, predstavili su me kratkim filmićem, presjekom moje karijere. Po završetku filma svi su ustali, zapljeskali – priča Blanka.

Primljeni se u Kuću slavnih zajedno s Mikeom Powellom?

– Prije same dodjele malo sam razgovarala s njim. Pričali smo o svemu, možda najviše o karijeri nakon sportske karijere. Pomalo mi nedostaje sport, osvajanje medalja. Spomenuo je Powell kako ga je oduševljavao moj ples nakon uspješno preskočene visine na velikim natjecanjima. Kaže da mu je to bilo baš simpatično. Kroz taj ples ja sam se uvijek nekako pokušavala zbližiti s navijačima – istaknula je Blanka.

Nekoliko ljudi vas je prepoznalo i na ulicama Bruxellesa?

– Istina, podijelila sam nekoliko autograma. Drago mi je da me se još sjećaju. Čak su neki imali i neke moje fotografije.

Prvi put ste gledali bacanje diska u jednom parku?

– Jako mi se to sviđalo, u prirodi. To zaista nikad prije nisam vidjela. Možda bi bilo bolje da se u parku organizira bacanje kugle jer disk ipak puno dalje leti – istaknula je Blanka.

Foto: Nikola Krstic/PIXSELL

U Bruxellesu ostajete do subote?

– Da, gledat ću miting uživo, posebice ću pratiti ženski skok u vis – istaknula je Blanka.

Kakvo je bilo ljeto?

– Super. Ali nije još gotovo. Rujan je u Splitu najljepši mjesec.

Hoćete li na utakmicu Hrvatska – Slovenija na Poljudu?

– Naravno. Dopada mi se biti navijač na tribinama. Imala sam divno iskustvo na utakmicama Europskog prvenstva. Još je veći gušti gledati kada ti za reprezentaciju igra brat – zaključila je Blanka Vlašić.

Blanka Vlašić je atletičarka koja ima drugi skok u vis svih vremena – 2,08 metara preskočenih na mitingu u Zagrebu. Više puta je napadala svjetski rekord Bugarke Stefke Kostadinove (2,09, op. a.), možda je najbliže rušenju rekorda bila baš u Zagrebu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Josip Regović/PIXSELL

– Prije početka pandemije mislila sam da će Marija Lasickene srušiti svjetski rekord. No nedostatak natjecanja nije joj nimalo olakšao posao. Za Mariju je važno, kao i za ostale sportaše, napadati rekord što je češće moguće. To je psihološka igra i skok u vis ostaje nešto posebno. Nema smisla pokazati svoj najbolji skok na početku natjecanja – rekla je Blanka.

Marija joj nije ostala dužna komplimente.

– Blanka je veliko ime u ovom sportu. Nažalost, nisam često imala čast skakati s njom jer je moj procvat tek počeo kad se Blanka morala nositi s ozljedama – rekla je Marija.