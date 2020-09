Bjeličin dolazak izazvao je euforiju, on dovodi svoje ljude, a slijedi i još ulaganja!

Bijeli dim nije pušten iz Gradskog vrta, ali ni izostanak tog čina neće sakriti da je dogovor pao – Nenad Bjelica novi je trener Osijeka! Dvadeset godina nakon što je odigrao posljednju utakmicu za bijelo-plave (protiv Dinama u kojoj je zabio pogodak i dobio crveni karton) klupska legenda vraća se kući.

Kontakt Nenada Bjelice i čelnika Osijeka ne traje od jučer. Još prije mjesec dana, netom po završetku sezone, najavili smo kako je vrlo moguće kako će nekoć omiljenom nogometašu Osijeka idući trenerski izazov biti u Gradskom vrtu. Tada je Bjelica rekao kako nema ništa protiv jer “Osijek je njegov klub i grad”, no da službenog kontakta njega i čelnih ljudi kluba nije bilo. A kada su se napokon klupski čelnici odlučili na konkretan korak, dogovor je postignut vrlo brzo.

Naime, iz klubu bliskih izvora doznali smo kako je početkom tjedna klupski vrh održao sastanak na temu analize prošle i početka aktualne sezone nakon čega je većinski vlasnik Lőrinc Mészáros “presjekao” i naložio da se na klupu pod svaku cijenu dovede Nenad Bjelica. A ta je cijena došla s velikim popustom u odnosu na prihode koje je imao u Dinamu. Naravno, uz bonuse u slučaju trofeja. Grčki i poljski mediji posljednjih su dana pisali o ozbiljnom interesu PAOK-a i varšavske Legije za Bjelicu, no puno trofejniji, a vjerojatno i financijski moćniji klubovi od Osijeka ostali su kratkih rukava.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

Promocija do kraja tjedna?

Bjeličinu prethodniku Ivici Kuleševiću presudio je rezultat, odnosno njegov izostanak. Prije samo mjesec dana imao je sve na pladnju, drugo mjesto i povijesni plasman u kvalifikacije Lige prvaka, no velika je prilika upropaštena s dva poraza u posljednja dva prvenstvena kola. Taj loš niz nastavljen je i u novoj sezoni u kojoj su bijelo-plavi osvojili tek jedan bod u tri utakmice. To je najlošiji start sezone momčadi iz Gradskog vrta u posljednjih šest godina još od sezone 2014./15. kada je prvoligaški status spašavan u zadnjem prvenstvenom kolu. Računajući i prošlu sezonu, momčad je pod Kuleševićem poražena u čak četiri od posljednjih pet prvenstvenih utakmica uz domaći remi protiv Slaven Belupa.

Reprezentativna stanka bila je savršen trenutak za Bjeličin dolazak jer idući takav “prozor” otvara se tek za mjesec dana, a do tada slijedi epilog u europskim kvalifikacijama u kojima Osijek igra protiv švicarskog Basela, a potom potencijalno s Anorthosisom iz Famaguste u trećem pretkolu.

Po običaju, u klubu su ostali do grla zakopčani, službenih informacija nema pa se tako do promocije koja bi trebala biti održana do kraja tjedna detalji dogovora doznaju iz neslužbenih izvora. Prema njima Bjelica u stožer će dovesti svoje ljude od povjerenja s kojim je surađivao u Maksimiru (Rene Poms, Nino Bule, Silvije Čavlina, Martin Mayer, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović).

Traži se rezultatski iskorak

Euforija – u jednu riječ stane opis navijačkih poruka na internetskim forumima i društvenim mrežama! Ljubimac tribina kojem se nekoć pjevalo pod prozorom opet je zapalio grad u kojem uživa status legende. Dolaskom Nenada Bjelice na klupu Osijek je pokazao stav i jasnije nego ikad prije istaknuo klupske ambicije. Pokeraškim rječnikom – podigao je ulog. Istina, gradi se novi luksuzni stadion i nogometni kamp, no rezultatski iskorak je izostajao zbog čega je projektu koji se vodi pod krilaticom “Pokrenimo grad” prijetilo da se sudari sa zidom letargije koja se sve više širila među navijačima.

Bjelica se sigurno nije vratio u Osijek boriti se za mjesto koje vodi u Europu jer momčad je to radila i bez njega. Doveden je da bijelo-plave odvede na razinu više, ako ne već ove, a onda iduće sezone u kojoj se klub seli na novi stadion. Bjelica će u svlačionicu donijeti pobjednički mentalitet, očito posljednje što Osijeku nedostaje za rezultatski iskorak s obzirom na kvalitetu momčadi u koju se često znala uvući malodušnost zbog čega nikada do kraja nije ostvarila svoj potencijal. I ne manje bitno, dolazak Bjelice posljedično će značiti i nova ulaganja u momčad zbog čega izvjesno slijede zanimljivi dani u Gradskom vrtu.

Bjelica pak neće imati puno vremena za hvatanje koraka na novom radnom mjestu. Već za desetak dana imat će premijeru na klupi Osijeka protiv Rijeke na Rujevici, a onda slijedi dvoboj s Baselom u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Zanimljivo, u tjednu kada se Bjelica dogovorio s Osijekom na klupu švicarske momčadi sjeo je njegov bivši suigrač iz Kaiserslauterna, jedan od najboljih švicarskih nogometaša svih vremena, Ciriaco Sforza.