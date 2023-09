Bjelica srušio turskog giganta i postigao povijesni uspjeh: Otkrio kada se vraća Oršić

Bivši trener Osijeka i Dinama, Nenad Bjelica, postigao je povijesni uspijeh za svoj klub Trabzonspor. Turski velikan Bešiktaš bio je bolna točka kluba s obale koju niti jedan strani trener u posljednje 34 godine nije uspio riješiti. Sve do sada jer je Trabzonspor pod vodstvom hrvatskog trenera izborio pobjedu s visokih 3:0 .

Posljednji stranac kojem je to uspijelo bio je Belgijac Urbain Breams još 1989. godine. Osobio je zapaženo bilo i Bjeličino žustro navijanje i emotivan pristup vođenju svoje momčadi do pobjede.

"Ja također igram utakmicu sa strane, ne skrivam svoje osjećaje. Pritisak je na nama, tenzije su visoke. Zasluženo smo pobijedili, dominirali smo svih 90 minuta. Nismo Bešiktašu dozvolili nikakvu priliku. Imali smo čudesnu podršku, ova pobjeda pripada i navijačima", rekao je Bjelica pa otkrio kada bi se Mislav Oršić mogao vratiti na teren.

Podsjetimo, Oršić je ovoga ljeta, nakon katastrofalnog perioda u Southamptonu, stigao u Trabzonspor kako bi oživio svoju karijeru. Pod Bjeličinim vodstvom trebao je konačno dobiti minute do kojih nije mogao doći u Engleskoj (zbog čega je ispao i iz reprezentacije). S momčadi je otišao na pripreme u Sloveniju, no na treningu ga je ozlijedio suigrač, zbog čega je završio operaciji prednjih križnih ligamenata u koljenu. "Što se tiče Oršića, on bi se trebao vratiti u veljači", najavio je Bjelica.

