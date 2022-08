Bjelica će za otkaz u Osijeku dobiti nevjerojatnu otpremninu, cifra je ogromna

Nenad Bjelica više nije trener Osijeka. Predsjednik Uprave Osijeka Ferenc Sakalj razriješio ga je dužnosti trenera i sportskog direktora. A budući da je Bjelica dobio otkaz, s njom će stići i pozamašna otpremnina, nezamisliva za hrvatske prilike.

Prema ranijim informacijama, Bjelici klub mora isplatiti oko 10 milijuna kuna što je njegova godišnja plaća, a ugovor mu traje do kraja sezone. Navijači su otkaz treneru već dugo zazivali, no čini se da je klubu upravo otpremnina bila sporna i da su zbog toga čekali s ovom odlukom. A ranije se pisalo da će još 10 milijuna kuna Osijek morati platiti za otpreminine Bjeličinu stožeru.

Nenad Bjelica se u posljednjih godinu dana prvo 'zakrvio' s medijima, pa s HNS-om, pa sa sucima, ali nakon toga je zakrvio s tri instance s kojima nipošto nije trebao - Upravom kluba, svojim igračima te navijačima koji su skandirali "Bjelice, odlazi".

Ova sezona za Osijek je upravo katastrofalna - u Konferencijskoj ligi šokantno su ispali od kazahstanskog Kizilžara, a u HNL-u u sedam odigranih utakmica upisali su tek dvije pobjede uz tri poraza. Sinoć su uspjeli svladati Hajduk, no to nije bilo dovoljno da Bjelica ostane na klupi. Ipak, uz 10 milijuna kuna bit će mu lakše sve to prebroditi.

>> VIDEO: U prometnoj nesreći smrtno stradao otac Marka Livaje