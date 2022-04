Bizaran pogled na kladionice: City je ogroman favorit protiv Reala, ovo su koeficijenti

Ogroman okršaj ponajboljih momčadi svijeta, neki bi rekli i finale prije finala. Danas nas u prvom susretu polufinala Lige prvaka čeka pravi nogometni spektakl jer se na Etihadu sastaju vjerojatno najbolja momčad današnjice Manchester City te uvjerljivo najbolja momčad u povijesti Lige prvaka (13 naslova) Real Madrid. Na teren će istovremeno istrčati gotovo dvije milijarde eura vrijedni igrači, a rezultatski ulog ne može biti veći.

Pep na Ancelottija

Osim što ćemo na terenu gledati neke od najboljih nogometaša svijeta poput Benzeme, De Bruynea, Modrića, Diasa, Casemira, Mahreza, Kroosa, Silve i još mnogih drugih imena, bit će ovo i dvoboj dvojice ponajboljih nogometnih trenera u 21. stoljeću. S jedne strane stajat će najtrofejniji trener ovog stoljeća Pep Guardiola (30 trofeja), dok će s druge strane biti Carlo Ancelotti, jedini čovjek koji je osvojio naslove prvaka u svim ligama petice te najtrofejniji trener u povijesti Lige prvaka s tri naslova.

– Mislim da je ova utakmica točno na 50-50. Manchester City možda dosad nije uspio osvojiti naslov u Ligi prvaka, ali smatram da je jako važna stvar što se City bori kao jednak protivnik protiv klubova kao što je Real Madrid. Kad pogledate gdje je City bio prije nešto više od deset godina, to je samo po sebi uspjeh. Real ovdje ima puno više za izgubiti zbog svoje europske reputacije i City zbog toga može u utakmicu ući opušteno i bez straha – najavio je susret bivši napadač Man. Cityja, Man. Uniteda i Juventusa Carlos Tevez.

Kao i Tevez, mnogi nogometni stručnjaci i ljubitelji tvrde da će ovaj dvoboj biti izjednačen, a to snažno potvrđuje i dosadašnji međusobni omjer. Otkako su se 2012. godine prvi put susreli, City i Real su odigrali šest međusobnih utakmica, a u tih šest susreta sva tri moguća ishoda dogodila su se po dva puta. U prva četiri ogleda (2012. i 2016.) Real Madrid je dva puta slavio (3:2 i 1:0), dok su dva susreta završila bez pobjednika (1:1 i 0:0), no u najrecentnijim ogledima je Manchester City anulirao tu međusobnu prednost Reala slavivši dva puta po 2:1 u dvobojima osmine finala 2020. godine. Na kraju te sezone Manchester City došao je do finala Lige prvaka gdje ga je svladao Chelsea, a to je najbliže što je klub sa svijetloplave strane Manchestera došao naslovu europskog prvaka, jedinom velikom naslovu koji nedostaje u riznici kluba.

Bez Stonesa i Walkera

Jedan faktor koji bi sigurno mogao utjecati na ishod status je u domaćem prvenstvu. Dok se City s jednim bodom prednosti grčevito bori za naslov s Liverpoolom, Realu u posljednjih pet kola treba samo jedan bod kako bi osigurao naslov prvaka Španjolske. To definitivno pomaže u boljem fokusu za europski okršaj.

Što se samih kadrova tiče, za City sigurno otpadaju Stones i Walker, dok Guardiola nije siguran hoće li De Bruyne i Laporte biti spremni. S druge strane, za Real nisu sigurni nastupi Casemira i Alabe koji su u oporavku i o njihovu će nastupu Ancelotti odlučiti tek danas tijekom dana.

Kod ovakva dva podjednaka suparnika pomalo je i bizaran bio pogled na kladionice, koje kažu da je City ogroman favorit (koeficijent 1.45) u odnosu na Real (čak 6.50). Još jednom, Real ima 13 naslova prvaka Europe, a City nijedan.

