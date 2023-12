Bivši vatreni upozorava: Talijani su ludi za nogometom, sjećam se anegdote dok su me operirali

Hrvatsku u skupini B čeka nas još jedan veliki okršaj budući da smo iz četvrte jakosne skupine izvukli najjačeg mogućeg protivnika, branitelja naslova, europskog prvaka Italiju. O talijanskim igračima razgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem Igorom Budanom (43), čovjekom koji ima iznimno dobro znanje o talijanskom nogometu i koji u toj zemlji ima gotovo 20 godina nogometnog iskustva kao igrač, sportski direktor i skaut.

– Italija je zemlja koja živi za "calcio", to se nikad ne dovodi u pitanje. Sjećam se, 2001. godine prvi put operirao sam meniskuse i križni ligament u Rimu, a dan prije u gradskom derbiju igrali su Roma i Lazio. Jedan kirurg imao je kapicu Rome, a drugi Lazija i dok su mi operirali križni ligament, više od sat vremena razgovarali smo samo o toj utakmici. Međutim, posljednjih godina nisu zadovoljni reprezentacijom, pogotovo manjkom razvoja domaćih igrača – kaže Budan koji je igrao za osam različitih talijanskih klubova, između ostalih za Palermo, Parmu i Atalantu.

Koja je najveća razlika između ove Italije i one koja je prije dvije godine osvojila Europsko prvenstvo?

– Najveća je razlika sigurno trener. Vjerujem da će to biti najzanimljiviji faktor, barem u meni to budi najveću znatiželju. Luciano Spalletti sjajan je trener koji dolazi u pravo vrijeme na mjesto izbornika nakon sjajne sezone s naslovom prvaka u Napoliju. Budući da Italija trenutačno nema neke velike zvijezde kao 2006. godine, mislim da će Spallettijeva Italija najviše ovisiti o kvaliteti kolektiva, a ne o pojedinačnoj kvaliteti igrača. On će pokušati stvoriti zajedništvo u grupi i kroz kolektiv pokušati napraviti rezultat.

Budući da je Budan tijekom svoje karijere igrao pod sadašnjim talijanskim izbornikom Spallettijem, još 1999. godine u Veneciji, bilo je zanimljivo čuti njegova iskustva.

– Imao sam sjajna iskustva s njim, vrhunski je trener. Svaki trener prilagođava se s godinama, ali on je, za razliku od mnogih talijanskih trenera, uvijek preferirao napadački nogomet. Naravno, bitna mu je i obrana, ali su mu prioriteti organizacija napada, posjed, kvaliteta igre s loptom i konkretnost. To se kod njega nikad nije promijenilo, kao ni njegov perfekcionizam, a s iskustvom je napredovao u psihologiji. Sad jako dobro zna voditi jedan na jedan razgovore s igračem i zna držati momčadski kolektiv.

Ići ću na utakmicu

Iako Spalletti gaji napadački stil te iako Italija u zadnjem redu više nema stupove obrane Giorgija Chiellinija i Leonarda Bonuccija, Budan ističe da im to neće predstavljati problem.

– Bez obzira na to što više nemaju dva stupa obrane, Talijani uvijek igraju discipliniranu obranu, tko god bio na terenu. Uvijek imaš osjećaj da ih je 12 ili 13 na terenu, a ne 11. To im nikad nije bio problem. Što se tiče napada, jako je važno u kakvom će stanju biti Ciro Immobile, a ako ne bude zdrav ili u formi, čini mi se da će najveća opasnost biti Federico Chiesa – rekao je Budan pa zaključio:

– Neće mi biti žao ako sve ove pozitivne stvari koje sam rekao u vezi s Italijom ne budu ostvarene i ako ih pobijedimo. Sigurno ću ići na tu utakmicu i nadam se našoj pobjedi.