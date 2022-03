Bivši vatreni ostao u Ukrajini: Počeli su nas granatirati, Rusi kao da su sve bliže

Brojni hrvatski sportaši napustili su ratom zahvaćenu Ukrajinu, no ne i Mladen Bartulović (35). Bivši nogometaš Hajduka koji je dva puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju živi u ukrajinskom Dnjipru na koji padaju ruske granate.

- Počeli su i nas gađati, na meti je tvornica crne metalurgije, željezara. A naš grad pun je industrije takve vrste, industrijska je golema zona. Raketama, granatama gađaju tvornicu metalurgije. Mislim da su rakete doletjele iz područja Donjecka koji je na 200 kilometara udaljen od nas - rekao je Bartulović za Slobodnu Dalmaciju te dodao:

- Još su Rusi relativno daleko od grada, ali kao da su sve bliže... Ne mogu reći da se obruč steže, ali dok smo bili u miru prvih dana rata, eto granata prema našem gradu i ne možemo biti spokojni.

>> Mladen Bartulović u dresu Hrvatske (drugi s desna u donjem redu)

S njim je i obitelj.

- Da, supruga Natalija i mala Nikolina od deset godina, nastojimo zaštititi kćer da ne sluša vijesti, da ne čuje granate. Za svaki slučaj, ako ne čujemo sirene dođu poruke na mobitel da je opasnost. Onda je mudro spustiti se u podrum. Imamo kuću s podrumom i tako...

Kako se živi?

- Trgovine budu otvorene i onda se sve brzo razgrabi... Ljudi se žele osigurati da imaju doma kakve-takve zalihe, nikad ne znaš... Rade dućani od osam do 17 sati, a u 20 sati nastupa policijski sat, sve do šest ujutro. Novi je režim života i treba se naviknut. Možemo se samo nadati da će sve brzo završiti. A ne znam baš, nisam u to siguran.