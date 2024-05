Bivši izbornik vatrenih otkrio anegdotu koja dokazuje zašto je Modrić među najboljima na svijetu

Nekadašnji izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju za Sofascore, u kojem je pričao o šansama Hrvatske na ovogodišnjem Euru u Njemačkoj te o suradnji s Lukom Modrićem. Bilić je trenutno trener saudijskog Al-Fateha, s kojim ima ugovor do ljeta iduće godine.

- Ovo je zadnji Euro za Luku Modrića? Ne bih se baš kladio, nikad ne znate s Lukom - rekao je Bilić sa smiješkom i prisjetio što je rekao tada 23-godišnjem mladom Luki Modriću uoči njegove prve utakmice na Euru:

- Bilo je to u Beču uoči otvaranja protiv Austrije. U to vrijeme su Xavi i Iniesta bili referentne točke za vrhunske veznjake. Rekao sam mu: 'Ne mislim da si ti bolji od njih, ali na njihovoj si razini, oni sigurno nisu bolji od tebe.' I na toj je utakmici zabio već u četvrtoj minuti iz kaznenog udarca.

GALERIJA Propucan auto sportskog direktora Osijeka

Bilića su pitali zašto je Modrić u međuvremenu postao jedan od najboljih igrača svijeta, a bivši izbornik smatra da se radi o strasti i karakteru prije svega. Otkrio je i nedavnu anegdotu...

- Imam jednog igrača ovdje u Saudijskoj Arabiji, armenski reprezentativac Lucas Zelarayán. Hrvatska je bila u istoj skupini s Armenijom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. I nakon što smo izgubili od Walesa i Turske, više nismo ovisili sami o sebi i trebala nam je pomoć Armenije, da ne izgubi od Walesa.

VEZANI ČLANCI:

Luka me nazvao uoči tih utakmica i kaže mi: 'Šefe, možete li reći Lucasu da da sve od sebe protiv Walesa?’ Možete li zamisliti njegovu motivaciju da čak i tada, uz sve klupske obaveze, nađe prostora u svojoj glavi, razmišlja o Hrvatskoj i nazove nekoga da zamoli nešto svog igrača. On je potpuno unutra! I to je nešto što ne nalaziš ovih dana - rekao je Bilić.