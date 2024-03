Bivši igrač Hajduka i Rijeke nakon uspjeha za povijest i nenadanog otkaza našao novi posao

Ljetos je Krunoslav Rendulić (50), nekadašnji nogometaš Hajduka i Rijeke ispisao povijest nogometa u Bosni i Hercegovini. Rendulić je prvi trener nekog BH-kluba koji je uspio ući u grupnu fazu nekog europskog kupa. No, ni taj pothvat nije ga, nakon što ga je ostvario, dugo zadržao na klupi mostarskog Zrinjskog.

Prošle je sezone uvjerljivo osvojio prvenstvo u BiH, a već sredinom studenog dobio je nenadani otkaz nakon poraza u gradskom derbiju protiv Veleža i europskog poraza od varšavske Legije. Rendulić je sada preuzeo Sabah iz Bakua, prijestolnice Azerbajdžana. Sabah je trenutno na 7. mjestu tamošnjeg prvenstva.

No, drugo mjesto na kojem se nalazi Sumgayit itekako je dohvatljivo, Rendulićev noviklub za njim zaostaje svega pet bodova. Do kraja sezone je 12 kola, a gužva između drugog i osmog mjesta je tolika da su se klubovi stisnuli unutar pet bodova. Jedno od prva tri mjesta na kraju sezone vodi u europska natjecanja, a to je Renduliću postavljeno kao glavni cilj.