Bio je velika nada Dinama, odbio je ugovor, a sada je miljenik navijača Hajduka

Igrač za kojega mnogi kažu da je po potencijalu novi Jarni, David Čolina (19), Velikogoričanin koji je cijeli razvojni put prošao u Dinamovoj školi nogometa, a nikad nije zaigrao za prvu momčad plavih, danas će prvi put kao senior igrati u Maksimiru, i to u dresu – Hajduka.

Nevjerojatan preokret Davidove karijere dogodio se u ljeto 2018. Nakon što je s plavima postao juniorski prvak Hrvatske, Čolina se s Dinamovim čelnicima nije dogovorio o novom ugovoru i prešao je u Monaco.

U Švicarskoj osvojio turnir

Čolinu je u Dinamovim juniorima vodio trener Tomislav Rukavina.

– Čolinu sam u ruke dobio kao mlađeg juniora, bio je suigrač Franjića, Gjire, Šutala, Baturine, Čužea, Marina, Pršira... U početku je, kao godinu mlađi od većine suigrača, imao hendikep fizičke inferiornosti, međutim, s vremenom je u tom segmentu napredovao, značajno je poboljšao igru u obrani i nametnuo se kao standardni lijevi branič – priča Rukavina i nastavlja:

– S Čolinom u sastavu, Dinamo je osvojio veliki prestižni Fifin juniorski turnir u Švicarskoj, njegovo jubilarno, 80. izdanje, što je bio izniman uspjeh. Vodio sam ga i na dva Ramljakova memorijala, na kojima je, među ostalim, briljantno igrao protiv madridskog Reala i zabio gol u pobjedi 2:0.

Zašto je Čolini u Dinamu zastala karijera?

– Nakon što je prešao u B-momčad, u kojoj se kratko zadržao, pojavio se problem oko potpisivanja novoga ugovora. Međutim, moram reći da je David Čolina u Dinamu bio prepoznat kao potencijal za prvu momčad i za nju je bio programiran. U to vrijeme u Dinamu još nije bilo Leovca na poziciji lijevoga braniča i tek se počela graditi nova momčad, pa sam uvjeren da bi Čolina kod Bjelice dobio šansu. Znam da je Dinamo uložio puno truda kako bi ga zadržao. Šteta što je došlo do tog razlaza, jer, kako smo nekad govorili da su Sosa i Brekalo tandem snova na lijevoj strani, tako sam se uvjerio da su Čolina i Marin dvojac koji se također savršeno razumije na terenu i zajedno funkcionira sjajno na lijevoj strani.

Je li Čolina izgubio godinu dana u Monacu, gdje je igrao za mladu momčad?

– S obzirom na to kakav je status imao u Dinamu, gdje je bio pred vratima prve momčadi, može se reći da je u Monacu izgubio godinu, no opet, ondje je, igrajući protiv vrhunskih napadača, unaprijedio igru u obrani. U tom smislu, dolazak u Hajduk bio mu je dobar potez. Hajduk ga je dobio za relativno mali iznos (700.000 eura, nap.a.), a igrač takvih kvaliteta ostavit će dubok trag u bijelom dresu i sigurno će klub na njemu višestruko zaraditi – dodao je Tomislav Rukavina, danas izbornik selekcije do 17 godina.

Čolina je kao Dinamov igrač čak 23 puta nastupio za reprezentaciju do 17 godina, među ostalim je za Hrvatsku nastupio i na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina koje je 2017. godine održano u Hrvatskoj. Na tom je turniru, na kojemu ga je vodio izbornik Dario Bašić, postigao pogodak za Hrvatsku u utakmici sa Španjolskom (1:1) u Kostreni.

Čolina je ove jeseni debitirao i za reprezentaciju do 21 godine. Kod Igora Bišćana nastupio je u utakmicama s Mađarskom i San Marinom.

Još čeka prvijenac

David Čolina debitirao je u dresu Hajduka 28. srpnja 2019. godine u utakmici s Varaždinom (3:0) s 19 godina i devet dana. Ove sezone igrao je u 10 utakmica (devet u prvenstvu, jedna u Kupu) i još nije postigao pogodak. Postigne li danas prvijenac, bio bi to prvi pogodak nekog bivšeg dinamovca u derbiju za Hajduk u Maksimiru nakon 2007. godine kada je Mladen Bartolović zabio plavima u Zagrebu u porazu Hajduka 1:2.

Osim Davida Čoline, u Hajduku su danas još dvojica nogometaša koji su prošli Dinamovu školu; Jurica Pršir (2000. godište) i Dario Špikić (1999.) na popisu su igrača Hajduka II.

