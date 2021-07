BiH šalje sedam olimpijaca, najveća uzdanica - Amel Tuka

Bosna i Hercegovina na Olimpijske igre u Japanu šalje sedam sportaša, a pred put u Tokio u Sarajevu su u četvrtak predstavljeni atletičar Amel Tuka, džudašica Larisa Cerić, bacač kugle Mesud Pezer, plivačica Lana Pudar, tekvondaš Nedžad Husić, streljačica Tatjana Đekanović i plivač Emir Muratović.

Najbolji bh atletičar Amel Tuka glavna je uzadina susjedne zemlje od kojdeg se očekuje barem nastup u finalu na 800 metara, a on je potvrdio da spreman dočekuje najveći svjetski sportski događaj .

"Mislim da smo svi izvukli pouke s Olimpijade u Brazilu. Osjetili smo na svojoj koži šta znače Olimpijske igre. Ja sam 2015. godine osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu i onda sam otišao u Rio uvjeren da je to isti nivo natjecanja, da je ista konkurencija. Uvjerio sam se da je to jedan viši nivo za koji u svakom pogledu morate biti spremni sto posto ako želite doći do odličja”, kazao je Tuka.

Najmlađa olimpijka, plivačica Lana Pudar, koja je prošlog vikenda na Europskom juniorskom prvenstvu u Rimu osvojila dvije srebrne i zlatnu medalju, nije obećala velike rezultate u Tokiju, ali vjeruje u dobar nastup.

"Čast je biti u olimpijskom timu BiH, ovo je zaista ostvarenje sna. Nisam mogla zamisliti da ću ovo postići sa samo 15 godina. Rezultati u Rimu su pokazatelj da sam zaista u dobroj formi pred Igre, ali ne mogu ništa obećati što se tiče rezultata. Mogu samo reći da ću dati sve od sebe da predstavim BiH u najboljem svjetlu", poručila je talentirana Mostarka.