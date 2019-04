'Bezvlašće' u ženskom tenisu: 14 pobjednica na prvih 14 turnira

Sjajan niz partija na bogatom WTA turniru u Miamiju Australka Ashleigh Barty zaokružila je pobjedom u finalu nad četvrtom nositeljicom Čehinjom Karolinom Pliškovom sa 7:6 (1), 6:3 i tako je nakon točno 100 minuta igre došla do trofeja, 1000 bodova i novčane nagrade od 1,354.010 američkih dolara.

Najveći je to uspjeh 22-godišnje Australke iz Ipswicha (gradić u blizini Brisbanea) i njezin ukupno četvrti naslov u karijeri.

U ponedjeljak je prvi put ušla u top 10 ženskog tenisa, na devetom je mjestu. Pliškova je četvrta, ali ona je od onih koje su već bile i na prvom mjestu.

Ispred je samo Osaka

– Bila su to nevjerojatna dva tjedna u Miamiju. Ponosna sam na svoj tim i sebe kako smo prošli kroza sve to. Znala sam da će u finalu mnogo toga ovisiti o ishodu prvog seta i zato sam u toj dionici uistinu zapela – kazala je Australka koja je tako uzvratila Pliškovoj za lanjski poraz u osmini finala US Opena.

Barty ima zanimljivu biografiju, ona je naime nakon US Opena 2014. napustila tenis i dvije je godine nije bilo na WTA Touru. Za to je vrijeme igrala i to vrlo uspješno kriket, što je njezina druga sportska ljubav. Njezina ženska ekipa iz Brisbanea čak je osvojila i naslov australskih prvakinja. Također uživa u čitanju, igranju videoigara te u ribolovu.

Na listi tenisačica do 23 godine, za koje se smatra da predstavljaju budućnost svjetskog tenisa, Barty sada zauzima drugo mjesto. Ispred nje je samo Naomi Osaka, koja vodi i u ukupnoj konkurenciji, a naša Donna Vekić je sedma i to joj je do sada najbolji plasman u toj kategoriji.

Svojim uspjehom u Miamiju Barty je, uz ostalo, nastavila nesvakidašnji niz koji ove godine prati WTA turnire. Prvih 14 turnira osvojilo je 14 različitih tenisačica, što se u povijesti ženskog tenisa još nikad nije dogodilo: Shenzhen je osvojila Ukrajinka Sabaljenka, Auckland Njemica Georges, Brisbane Katarina Pliškova, Sydney Čehinja Kvitova, Hobart Amerikanka Kenin, Australian Open pripao je Japanki Osaki, u Hua Hinu najbolja je bila Ukrajinka Jastremska, u St. Petersburgu Nizozemka Bertens, u Dohi Belgijka Mertens, u Dubaiju Švicarka Benčić, u Budimpešti Belgijka Van Uytvanck, u Acapulcu Kineskinja Wang, a u Indian Wellsu Kanađanka Andreescu.

Mnogi na to “bezvlašće” u ženskom tenisu ne gledaju pozitivno (“to samo pokazuje da nema vrhunskih tenisačica”, kažu), no Australka ne misli tako.

– Vrh ženskog tenisa prilično je izjednačen, a posljednjih godina dobili smo na dubini tako da imamo mnogo tenisačica koje mogu osvojiti turnir. I izvan ovih 14 ima igračica koje mogu doći do trofeja, ali ne mislim da će ovaj niz trajati unedogled, mislim da će se već sljedećih tjedana neka od ovogodišnjih pobjednica ponoviti uspjeh – kazala je Barty koja je u finalu s Pliškovom pogodila čak 15 asova.

Fett nastavila s posrtanjem

Vidjet ćemo kako će to izgledati ovoga tjedna kada su u sklopu WTA Toura na rasporedu turniri u Charlestonu i Monterreyu. Na potonjem je sreću u kvalifikacijama okušala i Jana Fett, ali nije uspjela.

Poražena je od Ruskinje Panove s 2:6, 6:7 (10) i tako nastavila niz ovogodišnjih posrtanja. U glavnom turniru Charlestona nastupit će Petra Martić.

Inače naši najbolji tenisači i tenisačice u travnju neće biti previše aktivni: Čilić će nastupiti samo u Monte Carlu, Ćorić još i u Budimpešti, a Karlović samo u Houstonu.

Kod cura Donna Vekić igrat će samo u Stuttgartu, dok je Martić planirala nastup na čak četiri turnira: nakon Charlestona, u Bogoti, Istanbulu i u Rabatu.