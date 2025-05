Baš šteta: Ivica Zubac nije dobio veliku nagradu u NBA ligi, Australac je slavio

Branič Atlanta Hawksa, Dyson Daniels, proglašen je dobitnikom nagrade za igrača koji je najviše napredovao (Most Improved Player) u NBA ligi za sezonu 2024./2025., objavila je liga u srijedu. Mladi Australac (22) uvjerljivo je slavio ispred preostala dva finalista, hrvatskog centra Ivice Zubca iz LA Clippersa i Cadea Cunninghama iz Detroit Pistonsa. Daniels je prikupio 44 glasa za prvo mjesto i ukupno 332 boda od globalnog panela sastavljenog od 100 sportskih novinara i komentatora koji prate ligu. Zubac je završio na drugom mjestu s 23 glasa za prvo mjesto i 186 bodova, dok je Cunningham bio treći s 15 glasova za prvo mjesto i 122 boda. Ukupno je deset različitih igrača dobilo barem jedan glas za prvo mjesto, što svjedoči o donekle neizvjesnoj utrci ove sezone, no Danielsova transformacija bila je najuvjerljivija za većinu glasača.

Daniels, koji je u ligu stigao kao 8. izbor na draftu 2022. godine, doživio je pravu eksploziju nakon što je prošlog ljeta stigao u Atlantu iz New Orleans Pelicansa u razmjeni koja je u suprotnom smjeru poslala Dejountea Murraya. Prije dolaska u Hawkse, Daniels je bio poznat prvenstveno po obrambenim kvalitetama, no ozljede i odlasci drugih igrača otvorili su mu prostor da procvjeta kao startni bek šuter uz Traea Younga. Njegov napredak bio je vidljiv u svim statističkim kategorijama: prosjek poena skočio mu je s 5.8 iz prethodne sezone na čak 14.1, dok je bilježio i najbolje brojke karijere u skokovima (5.9) i asistencijama (4.4). Značajno je popravio i postotak šuta iz igre, s 43.5% u prve dvije sezone na 49.3% ove sezone, a postao je i solidan šuter za tri poena s 34% uspješnosti. Njegov najveći adut ipak ostaje obrana – predvodio je cijelu ligu s nevjerojatnih 229 ukradenih lopti, najviše u jednoj sezoni još od Garyja Paytona (231) u sezoni 1995./96., a njegov prosjek od 3.0 ukradene lopte po utakmici najviši je od Alvina Robertsona (3.0) u sezoni 1990./91. Zbog svojih korijena i obrambene moći zaradio je nadimak "The Great Barrier Thief" (Veliki koraljni kradljivac).

Koliko je Daniels bio dominantan u obrani svjedoči i činjenica da je bio finalist i za nagradu za najboljeg obrambenog igrača godine (Defensive Player of the Year), gdje je završio kao drugi, odmah iza pobjednika Evana Mobleyja iz Cleveland Cavaliersa. Trener Hawksa, Quin Snyder, isticao je Danielsovu obranu, ali i napredak u drugim segmentima igre. "Mislim da se njegova učinkovitost na lopti vidi i osjeća," rekao je Snyder. "Također i njegova sposobnost prodora. Za mene, te dvije stvari pokazuju njegovu agresivnost. A da biste bili agresivni, morate biti neustrašivi. Možda je najveća stvar koju sam pokušao usaditi Dysonu bila ta da se ne boji pogriješiti." Daniels je postao tek peti igrač od sezone 1973./74. koji je u prosjeku bilježio najmanje 14.0 poena, 5.0 skokova, 4.0 asistencija i 3.0 ukradene lopte, pridruživši se legendama poput Magica Johnsona, Michaela Jordana, Michaela Raya Richardsona i Alvina Robertsona.

S druge strane, Ivica Zubac odigrao je sezonu karijere za Clipperse, bilježeći najbolje prosjeke u poenima (16.8) i skokovima (12.6). Bio je ključni čovjek u reketu Clippersa, sidro obrane i konstantna napadačka opcija, posebno profitiravši u pick-and-roll suradnji s Jamesom Hardenom, pogotovo u prvoj polovici sezone dok je Kawhi Leonard bio izvan stroja. Zubac (28) je pokazao konstantan napredak kroz svojih devet NBA sezona, a ove je godine napravio značajan iskorak, etabliravši se kao jedan od boljih centara Zapada. Iako je njegova priča o kasnijem igračkom sazrijevanju bila izuzetno privlačna dijelu glasača koji preferiraju nagraditi igrače izvan tipične krivulje razvoja mladih zvijezda, većina je ipak prednost dala Danielsovom meteorskom usponu od gotovo anonimnog igrača do ključnog čovjeka Hawksa i jednog od najboljih obrambenih igrača lige. Zubac je također bio kandidat za jednu od obrambenih petorki lige.

Treći finalist, Cade Cunningham, također je imao snažne argumente. Nakon što su Detroit Pistonsi godinama bili među najlošijim momčadima lige, Cunningham ih je ove sezone, svojom četvrtom u NBA, odveo do doigravanja. Bek Pistonsa i prvi izbor drafta 2021. godine ostvario je prvi nastup na All-Star utakmici, podigavši svoje brojke na impresivnih 26.1 poena, 9.1 asistenciju, 6.1 skokova i 1.0 ukradenu loptu po utakmici, uz šut iz igre od 46.9%. Njegov napredak od dobrog do izvrsnog igrača bio je očit, a uklapao se u profil nedavnih dobitnika MIP nagrade, koji su često bili igrači koji su te sezone prvi put izborili All-Star nastup. Međutim, Danielsova priča o transformaciji ipak je prevagnula.

Dyson Daniels postao je drugi igrač u povijesti Atlanta Hawksa koji je osvojio nagradu za igrača koji je najviše napredovao; prvi je bio Alan Henderson u sezoni 1997./98. Uz Danielsa i Mobleyja, ostale individualne nagrade za sezonu 2024./2025. pripale su Paytonu Pritchardu iz Boston Celticsa (najbolji šesti igrač), Stephnonu Castleu iz San Antonio Spursa (novak godine), Jalenu Brunsonu iz New York Knicksa (igrač koji je najviše pokazao u ključnim trenucima utakmice - Clutch Player of the Year) te Stephenu Curryju iz Golden State Warriorsa (nagrada Twyman-Stokes za najboljeg suigrača).