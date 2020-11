WTA LINZ

Atraktivna Jana nenadano slavila, sada će po 'osvetu' za Zadranku

Najveći je to ovogodišnji uspjeh 24-godišnje Vrbovčanke koja je u Linzu do drugog kola došla kroz kvalifikacije. Osigurala je 43 boda, a to će joj na WTA listi donijeti napredak od čak 27 mjesta i dolazak na 209. poziciju.