Arsenal u sjajnoj utakmici slavio protiv Evertona, United i Wolverhampton uvjerljivi

Nogometaši Arsenala 3-2 (2-2) domaćom pobjedom protiv Evertona u susretu 27. kola Premier lige preskočili su svog nedjeljnog suparnika na ljestvici.

U odličnoj utakmici na Emiratesu Everton je poveo već u 1. minuti golom Calvert-Lewina, no sredinom prvog poluvremena Arsenal je preokrenuo preko Nketiaha u 27. i Aubameyanga u 33. minuti. Ipak, da se na odmor ode s neodlučenim rezultatom pobrinuo se Richarlison koji je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Ipak, već u prvoj minuti nastavka Aubameyang je svojim drugim pogotkom vratio Arsenal u prednost. Do kraja dvoboja Everton je nizao prilike, ali nije uspio još jednom poravnati.

Arsenal je sada deveti sa 37 bodova, koliko ima i 10. Burnley, dok je Everton 11. s bodom manje.

Ranije u nedjelju su se Manchester United i Wolverhampton Wanderers uvjerljivim domaćim 3-0 pobjedama protiv momčadi koje se nalaze na posljednja dva mjesta na ljestvici, Watforda, odnosno Norwich Cityja približili pozicijama koje vode u eurokupove sljedeće sezone. United je do pobjede protiv Watforda stigao pogocima Brune Fernandesa (42-11m), Martiala (58) i Greenwooda (75), dok je dvostruki strijelac za "vukove" protiv Norwicha bio Diogo Jota (19, 30), a pobjedu je potvrdio Raul Jimenez (50).

United je sada peti sa 41 bodom, tri manje od četvrtog Chelseaja, a jednim više od šestog Tottenham Hotspura te sedmog Sheffield Uniteda, dok je Wolverhampton osmi sa 39 bodova. Watford i Norwich ostali su u zoni ispadanja, Watford je 19. sa 24., a Norwich 20. sa 18 bodova.

Na vrhu je Liverpool, koji u ponedjeljak igra protiv West Ham Uniteda, sa 76 bodova, 19 manje ima drugi Manchester City.

REZULTATI 27. KOLA,

Subota:

Chelsea - Tottenham Hotspur 2-1 (Giroud 15, Marcos Alonso 48 / Ruediger 89-ag)

Sheffield United - Brighton and Hove Albion 1-1 (Stevens 26 / Maupay 30)

Burnley - Bournemouth 3-0 (Vydra 53, Rodriguez 61-11m, McNeil 87)

Crystal Palace - Newcastle United 1-0 (Van Aanholt 44)

Southampton - Aston Villa 2-0 (Long 8, Armstrong 90+5)

Leicester City - Manchester City 0-1 (Gabriel Jesus 80)

Nedjelja:

Wolverhampton Wanderers - Norwich City 3-0 (Diogo Jota 19, 30, Raul Jimenez 50)

Manchester United - Watford 3-0 (Bruno Fernandes 42-11m, Martial 58, Greenwood 75)

Arsenal - Everton 3-2 (Nketiah 27, Aubameyang 33, 46 / Calvert-Lewin 1, Richarlison 45+4)

Liverpool - West Ham United1. Liverpool 26 25 1 0 61-15 762. Manchester City 27 18 3 6 68-29 573. Leicester City 27 15 5 7 54-27 504. Chelsea 27 13 5 9 45-37 445. Manchester United 27 11 8 8 41-29 416. Tottenham Hotspur 27 11 7 9 44-36 407. Sheffield United 27 10 10 7 29-25 408. Wolverhampton Wanderers 27 9 12 6 38-32 399. Arsenal 27 8 13 6 39-36 3710. Burnley 27 11 4 12 33-39 3711. Everton 27 10 6 11 36-41 3612. Southampton 27 10 4 13 34-48 3413. Crystal Palace 27 8 9 10 24-32 3314. Newcastle United 27 8 7 12 24-41 3115. Brighton and Hove Albion 27 6 10 11 32-39 2816. Bournemouth 27 7 5 15 26-43 2617. Aston Villa 27 7 4 16 34-52 2518. West Ham United 26 6 6 14 30-45 2419. Watford 27 5 9 13 24-43 2420. Norwich City 27 4 6 17 24-51 18