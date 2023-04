Ante Čačić jutros odradio trening s momčadi i održao govor igračima

Ante Čačić dobio je otkaz nakon serije katastrofalnih rezultata koja je kulminirala jučerašnjim porazom od Šibenika (2:1) na Šubićevcu i ispadanja iz polufinala Kupa. Odlučila je tako prava Dinama predvođena Vlatkom Peras i Mirkom Barišićem odlučila je kako će razriješiti dužnosti Antu Čačića.

Doduše iz Maksimira neće otići siromašan, pobrinuli su se za to čelnici kluba koji su mu nedavno dali novi, izdašniji ugovor i sad će otkaz morati platiti. Hoće li to biti, kako se nagađa iznosi 1,5 ili 1,7 milijuna vidjet ćemo, uvijek postoji i mogućnost sporazumnog raskida pa se trener i klub nađu negdje na sredini, između 500 tisuća i milijun eura, na to trener treba pristati ili se povlačiti po arbitraži dok ne dobije cijeli iznos.

Sportski direktor Ante Čačić zajedno s Upravom nije odradio dobar prijelazni rok i u njih valja uprijeti prstom. I onda je još u formi pao Čačić i kao trener pa su kao logični slijed došli loši rezultati i neminovni odlazak trenera ne bi li se momčad šok-terapijom trgnulo pa da se spasi naslov prvaka.

A zanimljivo da je Čačić jutros odradio zakazani trening s prvom momčadi Dinama. Igračima je uz to održao i prigodni govor i oprostio se od njih.

Nakon treninga Čačić će na razgovore s upravom Dinama u kojima će se postaviti pitanje visine odštete zbog raskida ugovora. Prema ugovoru ima pravo na 1,6 milijuna eura bruto i u pregovorima će pokušati dobiti što veći iznos.

>> Dinamova uprava odlučila, Čačić je bivši, izgubili su povjerenje u njega!