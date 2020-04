ANKETA Sredine nije bilo: Pitanje o Luki Modriću izazvalo žustru polemiku!

Luka Modrić trenutno kao i većina nogometaša odmara od obaveza koje ima u svom Real Madridu. Naravno, za sve je kriva pandemija koronavirusa, a stanka u nogometu dala je vremena brojnim komentatorima da putem društvenih mreža krenu u rasprave o najboljima u povijesti, precijenjenim i podcijenjenim igračima, budućim mladim nadama...

Korisnik Twittera pod nadimkom 'James' poznat je po tome da često svoje pratitelje zna pitati što misle o određenim igračima. Posljednjih dana našao se veliki broj igrača, ali rijetko tko je izazvao toliko pažnje kao naš Luka Modrić i pitanje: 'Je li i dalje svjetska klasa?'.

Last one:



Is Modric still world class? pic.twitter.com/3mEW7ibKKQ