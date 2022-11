Angelovski: Razumijem igrače i pritisak, žalim da se opuste jer ovo nije njihova kvaliteta

Istra 1961 i Gorica otvorit će 16. kolo SuperSport HNL-a, utakmica u Puli počinje od 18 sati i vrlo je biti za momčad iz Turopolja.

Kako i ne bi bila kada su posljednji na tablici i na svaki bod gledaju kao na spas. Do prije godinu dana sanjali su Europu, a sada su momčad koja se bori za to da ne ispadne u niži rang.

Promijenila je Gorica u posljednje vrijeme i nekoliko trenera, ali nikako da ostvari rezultatski imperativ. U 15 kola ima jednu pobjedu i gol razliku 11:23.

- Igrači i ja znamo da možemo bolje, ali rekao sam nakon utakmice protiv Slaven Belupa da razumijem igrače i pritisak koji utječe na njihovu igru. Želim im poručiti da se moraju opustiti jer ovo nije njihova prava razina i kvaliteta. Nadam se da ćemo u Puli biti na razini koju imaju i da ćemo doći do pozitivnog rezultata - rekao je trener Igor Angelovski pa dodao:

- Svaka utakmica je nova situacija, a rezultat će ovisiti o tome kako uđemo u utakmicu. Nadam se da ćemo ući s pravim gardom jer nam u ovoj situaciji svaki bod značajan - zaključio je Angelovski koji neće moći računati na Tonija Fruka, a upitan je i Matuš Vojtko.

U taboru Istre lakše de diše. Trenutačno je to momčad koja zauzima šesto mjesto prvenstvene tablice sa 17 bodova. A Sofascore je izračunao da Lovro Majkić, vratar Istre, u dosadašnjem dijelu sezone ima najbolji učinak. Tako da straha nema...

- Čeka nas utakmica s protivnikom koji je na zadnjem mjestu, no to nije njihovo realno mjesto. Upravo zbog toga očekujem tešku utakmicu – kada si na dnu jače se boriš. Imaju vrlo dobre individualce, no mi se moramo potruditi osvojiti bodove. Na zadnjoj utakmici s Goricom je krenuo naš dobar period – tada nas je u prvom poluvremenu Majkić dosta spašavao, no nakon toga smo se otvorili i dobro završili. Oni u napadu imaju dosta dobrih igrača te u vezi brze igrače koji mogu potegnuti. Možda trenutačno imaju nekih internih problema, ali uvijek se mogu pokazati opasnima prema naprijed, tako da otprilike znamo što očekujemo. Igrači su sretni radi zadnje pobjede, no u posljednje vrijeme smo od 11 utakmica izgubili samo dvije čini mi se – zbog toga je atmosfera odlična. Nakon utakmice sa Šibenikom nismo bili zadovoljni, no kada su krenuli treninzi u novom tjednu, svi su imali dobar pristup za nastaviti dalje. U nogometu je sve moguće – jedan tjedan si pobjednik, drugi tjedan si katastrofa. Smatram da bi nas ljudi trebali nastaviti podržavati, i kada je loše i kada je dobro, to nam puno znači - rekao je trener Gonzalo Garcia.