Adesanya novi UFC prvak, završio Whittakera u drugoj rundi

Israel Adesanya novi je UFC-ov prvak srednje kategorije, nakon što je u drugoj rundi nokautom savladao Roberta Whittakera. Bio je to taktički fantastičan pristup borca s Novog Zelanda, koji je uspješno eskivirao većinu napada, a svoje kontre učinio ubojitima. Jednom takvom završio je borbu minutu i pol prije kraja druge runde, piše Fightsite.

U sunaslovnoj borbi vidjeli smo dominantnu pobjedu njegovog timskog kolega Dana Hookera nad Alom Iaquintom, dok je Sergey Spivak savladao najvećeg favorita na programu, Taija Tuivasu, prekidom u drugoj rundi.

Israel Adesanya odradio je taktički savršenu borbu protiv uvijek agresivnog i opasnog Roberta Whittakera, koji je odabrao način za borbu kakav se vjerovalo da najbolje prolazi. Bio je Australac agresivan i željan borbe, smislio je nekoliko dobrih kombinacija i tražio je najbolji način kako im pronaći pravo mjesto. No, novi prvak bio je spreman upravo na to, u detalj je pročitao plan dosadašnjeg prvaka i njegovog tima te je već u drugoj rundi uspio kapitalizirati pripremljeno.

Krenuo je Whittaker od samog početka vrlo agresivno, znajući da mora skratiti distancu i borbu učiniti što "prljavijom". Odmah se primijetilo kako je osmišljena kombinacija brzog ulaska, lijeve ruke u tijelo te snažnog desnog krošea, no Adesanya svaki puta taj pokušaj eskivira sjajnim kretanjem glave te još pokraj toga uspijeva pogoditi iz kontre.

Ipak, pristup Whittakera doveo je do toga da zapravo pogađaju podjednaki broj udaraca, iako je on puno više pokušavao, dok je Adesanya odmjereno birao udarce od kojih je većina pronašla svog cilj. Vrlo izjednačena bila je prva runda do samog kraja iste, kad Whittaker neoprezno ulazi u seriju i prima direkt točno u bradu. Pao je Australac na pod, no dogodilo se to u doslovno posljednjoj sekundi pa nije bilo vremena za nešto više.

Drugu rundu gledamo još otvoreniju borbu, a stvorio se dojam kako Whittaker napokon počinje pogađati bolje udarce. Krenuo je puno više raditi nogama, no sve što je sjelo na Adesanyu kao da nije ostavljalo nikakvog efekta. S druge strane, dobio se dojam da Whittaker itekako osjeti kontre koje su završavale na njegovom sad već poprilično krvavom licu. Kad je napokon sjela jedna prava kombinacija i kad se činilo da je Adesanya napokon malo uzdrman, Whittaker kreće agresivnije, ali tu je borba zapravo završila.

Kao da je samo čekao do tada najizraženiji pokušaj otvorene borbe od strane Whittakera, Adesanya je provukao kirurški preciznu desnu između Robertovih ruku. Odmjeren udarac zapravo je otvorio prostor za lijevi kroše koji sjeda savršeno. Whittaker je ozbiljno uzdrman, pokušava izaći iz otvorenog okršaja, no gubi kontrolu nad nogama i pada na leđa. Adesanya kreće prema njemu, na podu pogađa još nekoliko udaraca i tu je bilo gotovo. Israel Adesanya postao je novi UFC prvak srednje kategorije i vlasnik profesionalnog omjera 18-0. Na redu je Paulo Costa.

Vrlo uspješno je svoj posao odradio i timski kolega novog prvaka, Dan Hooker. Opravdao je svoj status favorita protiv Ala Iaquinte tako što je bolje rangiranog borca savladao bez većih problema. Pripremio je Novozelanđanin dobru taktiku i nje se u potpunosti pridržavao. Kroz sve tri runde Hooker se vrlo fokusirano kretao tako da Iaquinta nikako nije mogao povezati neku seriju, a svojim je udarcima nekoliko puta ozbiljno ugrozio Amerikanca.

Zapravo, borio se Hooker vrlo slično Adesanyi, svjestan kako je Iaquinta onaj koji će na račun fizičkih gabarita morati preuzeti inicijativu. Kad bi to napravio uslijedi bi kažnjavanje i tako kroz pune tri runde za čistu pobjedu Hookera, ukupno šestu u posljednjih sedam borbi.

Najveće iznenađenje na programu napravio je Sergey Spivak, borac za kojeg se činilo kako je doveden da bi se Taiju Tuivasi olakšao povratak na pobjednički put. No, Moldavac je došao s ciljem izgraditi svoje ime i u tome je uspio. Izdržao je prve tri minute silovitih pokušaja Tuivase, a onda je preuzeo kontrolu. No, i u spomenute tri minute Spivak je pokazao kako ima odgovore na ono što "Bam Bam" može ponuditi.

Prolazio je kroz njegove udarce, dolazio do klinča i onda rušio, iako većinom nije uspijevao zadržati borbu na podu. Kako je vrijeme prolazilo kako se sve više bila očita razlika te Spivak završava prvu rundu s nekoliko sjajnih udaraca. Drugu rundu otvara Moldavac još bolje, a nakon jedne dobre razmjene ponovno odvodi borbu na pod. Nakon što ga je sedmi put srušio, uspio ga je zadržati, pogodio je nekoliko udaraca kojim ga uzdrmao, a onda je zatvorio gušenje na koje Tuivasa nije htio tapkati. Tako je sudac primijetio da je Australac ostao bez svijesti i borba je bila gotova.

Dhiego Lima savladao je Lukea Jumeaua podijeljenom odlukom sudaca nakon tri runde. Nije to bila sadržajna borba, no Lima je napravio dovoljno i za pobjedu jednoglasnom odlukom. Kontrolirao je situaciju baš kako je trebalo. To je nažalost po publiku dovelo do vrlo nezanimljivog okršaja. Jedan sudac čak je nagradio pokušaje Jumeaua, no oni nisu imali nikakvog efekta.

Nema se na kraju puno toga reći o ovoj borbi, osim da je pobjeda na kraju ipak otišla tamo gdje je trebala. Glavni program otvoren je borbom u kojoj je Yorgan de Castro savladao glasno najavljivanog štićenika Marka Hunta, Justina Tafu. Borba je završena nakon samo dvije minute, kad se Tafa podosta nerezonski zaletio u jedan udarac, a de Castro je to vrhunski dočekao i kratkim krošeom završio borbu za "walk-off nokaut", u stilu mentora svog brutalno nokautiranog protivnika.

U glavnoj borbi uvodnog programa, Jake Matthews savladao je Rostema Akmana jednoglasnom odlukom sudaca, kao i Callan Potter Makija Pitola. Brad Riddell osigurao je 3-0 za City Kickboxing team (Adesanya, Hooker) pobjedom protiv Jamiea Mullarkeya, dok se na pobjedničke staze vratila Megan Anderson savladavši Zarah Fairn. Ji Yeon Kim prekidom u drugoj rundi savladala je Nadiu Kassem, dok je Khalid Taha gušenjem završio Bruna da Silvu.

UFC 243 - Rezultati

Israel Adesanya (ic) def. Robert Whittaker (c) KO (udarci) R2 3:33

Dan Hooker def. Al Iaquinta Jednoglasna sudačka odluka R3 5:00

Sergey Spivak def. Tai Tuivasa Prisiljavanje na predaju R2 3:14

Dhiego Lima def. Luke Jumeau Podijeljena sudačka odluka R3 5:00

Yorgan de Castro def. Justin Tafa KO (udarac) R1 2:10

Jake Matthews def. Rostem Akman Jednoglasna sudačka odluka R3 5:00

Callan Potter def. Maki Pitolo Jednoglasna sudačka odluka R3 5:00

Brad Riddell def. Jamie Mullarkey Jednoglasna sudačka odluka R3 5:00

Megan Anderson def. Zarah Fairn dos Santos Prisiljavanje na predaju (trokut) R1 3:57

Ji Yeon Kim def. Nadia Kassem TKO (udarci u tijelo) R2 4:59

Khalid Taha def. Bruno Gustavo Aparecido da Silva Prisiljavanje na predaju R3 3:00

