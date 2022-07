Ademijev bratić: Arijanu je stigla nevjerojatna ponuda iz Saudijske Arabije, mogao je puno puta otići

Dinamo će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv kluba koji je toliko dominantan u domaćem, bugarskom prvenstvu da ugrožava čak i Dinamov nestvarni učinak od 11 naslova prvaka zaredom (2006. – 2016.). Naime, Ludogorec je u protekloj sezoni dohvatio 11. naslov prvaka, a i u ovoj sezoni golemi je favorit u odnosu na nekada moćne sofijske klubove, CSKA i Levski.

Otac mu je Hrvat

Ludogorec na klupi ima i trenera koji posjeduje dragocjeno iskustvo Lige prvaka, 50-godišnjega Slovenca Antu Šimundžu. Taj je stručnjak, čiji je otac Hrvat, u sezoni 2014./2015. uveo Maribor u Ligu prvaka i u grupnoj fazi sa svakim od suparnika, lisabonskim Sportingom, Schalkeom i Chelseajem, po jednom odigrao 1:1. Da, Šimundža se može pohvaliti da je u mariborskom Ljudskom vrtu zaustavio Mourinhovu mašineriju, za koju su tada nastupali Terry, Willian, Fabregas, Hazard, Oscar, Diego Costa, Schürle, Drogba...

Agim Ibraimi (33), makedonski Albanac iz Tetova, nekadašnji makedonski reprezentativac s 40 nastupa, bio je od 2011. do 2016. godine nogometaš Maribora. Vodio ga je Ante Šimundža. No Ibraimi je poznat i kao bratić Dinamove legende Arijana Ademija; Agimova majka Faria i Arijanova majka Zedia rođene su sestre pa je Ibraimi s posebnom pozornošću pratio susret Shkupija i Dinama.

– Čitam kako se u medijima piše o Dinamu, da nije u formi, da bi trebao igrati bolje... A, znate, nije njima lako igrati ove utakmice u pretkolima, jer objektivno slabiji suparnik protiv Dinama, koji je velik klub, dođe u stanje euforije, ima ogroman motiv, i onda to, naravno, ne ide glatko – kaže Ibraimi.

Posebna Dinamova priča upravo je vaš bratić Ademi?

– Ma ne zato što je moj, ali Arijan je stvarno alfa i omega Dinama. Onaj koji je uvijek najbolji. Motor momčadi za kojega je uvijek samo teren bio i ostao mjerilo vrijednosti i kvalitete. Zato tako dugo i traje. Mogao je Arijan puno puta otići iz Dinama, i sam sam bio upoznat s nevjerojatnom ponudom iz Saudijske Arabije, a on je odlučio ostati i rušiti rekorde s Dinamom. To je za ponos, jer tko zna kada će i hoće li uopće netko s Dinamom ostvariti ono što je ostvario Ademi – dodaje Agim.

E sada, bili ste nogometaš Maribora, a tamo vas je vodio Šimundža, koji s Ludogorecom igra protiv Dinama. Kakav je Slovenac trener?

– Evo ja ću reći samo jedno – Ante Šimundža je top-trener! Imao sam puno i drugih trenera u Mariboru, među ostalim mjesec dana i Antu Čačića, pa i Krunu Jurčića, koji je za mene bio najbolji trener, jer smo igrali ofenzivan nogomet i postizali puno pogodaka, a Šimundža je u jednoj stvari bio poseban – on je trener koji zna napraviti izvrsnu atmosferu u momčadi i savršeno rasteretiti igrače bilo kakvoga pritiska – kaže Agim i nastavlja:

– Znate kako će neki trener reći: "Očekivao sam više od tebe na terenu". A ja bih na to: "Pa i ja sam od tebe očekivao da ćeš bolje postaviti momčad." Kod Šimundže je drukčije; on ništa od igrača ne traži pod svaku cijenu i sav pritisak prebacuje na sebe. Tako će, vjerujem, i sada, kada bude igrao protiv Dinama, reći igračima: "Vi ništa ne morate. Dajte sve od sebe i to je sve što tražim od vas." On je vrstan psiholog, igračima njegov pristup odgovara, i zato je tako uspješan. Dinamo je protiv Ludogoreca favorit, ali i ima teži teret, jer Dinamo je postavio visoke standarde u Europi, naviknut je na uspjehe, ima jako dobar status, i od njega se očekuje plasman u Ligu prvaka.

Pobijedili smo Tottenham

Marin Karamarko, 24-godišnji Splićanin, bio je Šimundžin igrač u Murinome šampionskom pohodu 2021. godine.

– Mene je Šimundža doveo iz GOŠK-a iz Gabele i zaista moram reći da me učinio boljim igračem. Ali ne samo mene. On je autoritativan trener, pravi znalac koji svojim znanjem plijeni i osvaja igrače. On o svakome zna sve u dušu; koliko i što može, kako se ponaša... Igrači ga bespogovorno slušaju i slijede, a to je najveća trenerova kvaliteta. Pa mi ne samo da smo bili prvaci nego smo u Konferencijskoj ligi pobijedili Tottenham s Conteom na klupi – kazao je Karamarko.

Splićanin ste i hajdukovac, a Šimundža je bio kandidat za trenera bijelih. Bi li uspio s Hajdukom?

– Ne samo s Hajdukom, on bi bio uspješan sa svakim klubom, jer Ante Šimundža je trener koji zna sve o nogometu – zaključio je Karamarko.

