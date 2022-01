A što je s Roland Garrosom? Francuzi kažu: Za sudjelovanje na natjecanjima obavezno cijepljenje!

Svi sportaši koji dolaze u Francusku kako bi sudjelovali na nekom natjecanju, kao što je skorašnji rugby turnir Šest nacija, morat će biti cijepljeni, javlja u ponedjeljak agencija France Presse pozivajući se na vladine izvore.

Dan nakon što je odlučeno da prvi tenisač svijeta Novak Đoković mora napustiti Australiju jer nije cijepljen, francuska je vlada objavila da COVID potvrda neće biti obavezna samo za amaterske i profesionalne sportaše u Francuskoj nego i za strane sportaše koji dolaze na natjecanja u Francusku.

Prema francuskom zakonu o potvrdi o cijepljenju, kojeg je parlament usvojio u nedjelju, za ulazak na javna mjesta kao što su restorani, kafići, kina i međugradski vlakovi bit će potrebna potvrda o cijepljenju.

"Zakon o potvrdi o cijepljenju će se odnositi na sve koji su gledatelji ili profesionalni sportaši. I to do daljnjega. Što se tiče Roland Garrosa, on je u svibnju. Situacija bi se mogla promijeniti do tada i mi se nadamo da će biti povoljnija. Vidjet ćemo, ali očito nema izuzetaka", objavilo je francusko ministarstvo sporta.