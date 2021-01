Zvijezda 'The Voicea': 'Borimo se, tužno je bez putovanja i koncerata, a Marko mi je najveća podrška'

U moru talenata koji su proteklih godina prodefilirali kroz brojne glazbene showove tek se rijetki uspiju nametnuti i opstati na glazbenoj sceni. Jedna od njih je i 24-godišnja Antonela Đinđić na sceni poznatija samo kao Nela. Bivša zvijezda HRT-ova showa 'The Voice' i emisije 'A strana' ovih je dana izdala novi singl 'Ono što ostaje' koji je sudeći prema komentarima oduševio publiku, a brojnim komplimentima ostala je zatečena i sama Nela koja je najnovijim singlom napravila zaokret u karijeri. - Za ovu pjesmu posebice nisam očekivala ovakve komentare. Mislila sam da možda takav zvuk neće na prvu sjesti svima, međutim, nije bilo tako. Reakcije su prekrasne, komentari, brojke - govori nam mlada glazbenica koja zbog novog singla noćima nije mogla zaspati.

Foto: Petra Mikšik

- Izjedalo me iskustvo i gorak okus 2020. godine. Bojala sam se da će se sve, iako vodi nekamo, samo u jednom trenu raspasti - baš kao kad sam prošle godine imala pomno isplaniran izlazak spota za pjesmu Melodrama s izlaskom svog prvog albuma na proljeće. A onda, uz taj čudan strah, pet dana prije dogovorenog snimanja spota, dogodio se potres u Petrinji. Mislila sam da ćemo odgoditi snimanje i cijelu priču za tko zna kad, pa sam mislila da je ružno, glupo i besmisleno snimati spot u vrijeme kada su ljudi izgubili krov nad glavom, o strahu od ponovnog potresa da ne pričam. Bilo je tu svega.. Na kraju smo shvatili da jedino što nas može održati na životu u trenutnoj situaciji jest snimiti taj spot, jer jedino rad i kreativa mogu balansirati i ublažiti šok i stres kojem smo svi tada bili pretjerano izloženi. I uspjelo je, Bogu hvala! - kaže pjevačica.

Nela se ovaj put okružila mladim i urbanim suradnicima pa tako iza pjesme stoji talentirana Nika Turković, aranžman potpisuju Vlaho Arbulić i Mihovil Šoštarić, dok je za spot zaslužan redatelj Luka Sepčić. - Suradnja s Nikom bila je poprilično očekivana, ali i spontana. Družimo se i privatno, a upravo nam je zbog toga poslovni segment u najvećem cvatu - ističe Nela i otkriva kako je došlo do ove suradnje. - Nika je uvijek spominjala kako ima ladicu prepunu pjesama i da mora nešto početi raditi. I onda se spontano dogodio trenutak na Valentinovo prošle godine kada smo se na svirci okupili zajedno Nika, njezin partner Matija Cvek, Marko Kutlić i ja, gdje sam se žalila kako mi ništa trenutno ne ide po planu zbog korone i kako bih voljela imati još jednu pjesmu na albumu. Tu se Nika javila s idejom, da postoji pjesma iz njene ladice koju je nedavno preslušala i podsjetila se da ju čuva za mene... Za Mihu i Vlaha mogla bih puno toga reći, ali ukratko, bolju ekipu ne mogu zamisliti, čarobnjaci - ističe Nela. Konačnim rezultatom bio je zadovoljan i Nelin partner, glazbenik Marko Kutlić.

Foto: Instagram

-Marku se pjesma strašno svidjela, od prvog slušanja. On je naravno uvijek za varijantu - klavir i vokal, ali mu moj novi zvuk paše i jako navija za mene i moju modernu mjuzu. Savjetujemo se oko najmanjih sitnica, a gdje nećemo i oko glazbe, no naravno sve u dobronamjernom tonu. Najveći smo si kritičari, ali zato i najveća podrška - kaže Nela kojoj je pandemija, baš kao i ostalim glazbenicima, pomrsila brojne planove. - Borimo se. Tužno je bez koncerata i putovanja. Ali, zato imamo vremena posložiti neke prioritete u glavi, pripremati pjesme, usavršavati pospremanje i kuhanje. Mislim da onaj tko ostane glazbenik nakon ovakvih testova izdržljivosti, taj ostaje glazbenik zavijek - kaže Nela koja bi na proljeće, bude li epidemiološka situacija to dopuštala, publici novu pjesmu trebala predstaviti i na Zagrebačkom festivalu, a već ima planove i za ostatak godine.

- Na ljeto ide moja autorska pjesma kojoj se jako veselim! Nakon nje, na jesen, ide još jedna suradnja. U svakom slučaju, ove godine, bit će radno po pitanju kreative, nadam se i po pitanju koncerata - zaključuje Nela.