Prvi susret s ratom bio je kad sam u dvorištu ugledala tenkovsku cijev

U HRT-ovoj dokumentarnoj seriji Mistika uspjeha gostovala je glumica Zrinka Cvitešić i iznijela svoju životnu priču.

Naša proslavljena glumica pričala je o svojem djetinjstvu u Turnju, ratnim godinama, studiju glume, odlasku u London i velikim uspjesima koje je ostvarila.

Zrinka kaže kako je njeno djetinjstvo bilo beskrajno sretno i slobodno, a s 11 godina zbog rata je morala napustiti Turanj i ispričala je kakve su joj slike ostale u pamćenju iz tog razdoblja.

– Zadnji razred koji sam pohađala u Turnju bio je peti ili šesti. Bila sam zaljubljena u jednog dečka koji je išao u osmi razred i naravno da nije primjećivao nikoga iz petog ili šestog razreda, pa tako ni mene. Bio je to period u kojem je već svaki dan jedno dijete nedostajalo u školi. Jedno popodne mama me poslala po ruže u dvorište i kad sam izašla, pokraj ograde zaustavio se jedan bicikl. Bio je to Boško, dečko koji mi se sviđao. Došao se oprostiti, rekao je kako se seli i više se neće vratiti u Turanj. Tada sam shvatila da se nešto događa i da se neka djeca neće vratiti – ispričala je Zrinka i dodala:

– To je vrijeme koje je obilježilo moju generaciju i prekinulo djetinjstvo kakvo smo znali. Prvi susret s ratom je bio kad sam u dvorištu tražila djedu i u mene je bila uperena tenkovska cijev.

Iz Turnja je njena obitelj bježala dva put, a drugi bijeg Zrinka neće nikada zaboraviti.

– Drugi put je mama mene i sestru potrpala u automobil i mogla sam samo odabrati dvije igračke. Sjećam se zagrljaja s djedom i vožnje automobilom dok granate padaju oko nas – ispričala je glumica. Karijera u inozemstvu smiješila joj se već nakon završetka srednje škole kad je dobila stipendiju za Berklee College of Music u Bostonu. Dogodilo se to baš u vrijeme kad se Zrinka prvi put ozbiljno zaljubila i zbog dečka je odbila stipendiju.

O njenom nevjerojatnom talentu u emisiji su pričali i njeni kolege Marinko Leš, Dušan Bućan i Filip Juričić. Iako je kao 18-godišnjakinja odbila priliku da se školuje u Americi Zrinka je zahvaljujući svom talentu dobila priliku i ostvarila izniman uspjeh u inozemstvu.

Osvojila je najprestižniju britansku kazališnu nagradu ''Laurence Olivier Award'' u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu.