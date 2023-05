Zoran Šprajc pokazao koliko je platio pet gemišta na Jadranu i pokrenuo raspravu na Facebooku

Zoran Šprajc, urednik i voditelj RTL-ove emisije "Stanje nacije", na Facebooku je objavio fotografiju računa iz jednog Beach bara u Novalji na Pagu.

"Cijene na Jadranu divljaju!"

Cijene na Jadranu: litra i voda u Beach baru u Novalji 101 kn, napisao je Šprajc pokraj računa za 5 gemišta, koje je platio 13.50 eura, odnosno 101,72 kune. Htio je tako kazati kako to po njemu nije skupu, no našlo se onih kojima je i to bilo skupo.

Odmah nakon objave uslijedila je rasprava. Pratitelji su prvo Šprajca upozorili kako to nije litra i voda, jer je vino u gemištu već pomiješano s vodom.

- Nije voda skupa nego smo mi siromašni...Osim onih koji kupe tu vodu a mi koji nećemo ili ne možemo kupiti tu famoznu bocu vode nismo njima niti interesantni....Kao ni oni nama, tako da što se mene tiče nek je stavi i 50 eura potpuno mi je sv jedno, poručio mu je jedan pratitelj.

- Nije litra i voda..I usporedite ovaj racun sa racunom u Amsterdamu, Londonu, Milanu, Barceloni, upozorila je pratiteljica, a bilo j ei onih koji su napomenuli kako bi isto u Zagrebu platio 30 eura.

Inače, Šprajc na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života, pa je tako prije dva mjeseca podijelio i fotografiju nastalu tijekom posjeta Rijeci, a taj put posjetio je jedan restoran uz kojeg ga vežu brojne uspomene iz djetinjstva. U taj restoran često ga je vodila mama kako bi proslavili neke posebne prigode i uvijek su jeli lignje jer su upravo na toj lokaciji najbolje u Rijeci, a ovaj put je Šprajc odveo mamu na ručak i uz zajedničku fotografiju prisjetio se zajedničkih trenutaka koje su proveli u ovom riječkom restoranu.

- Ima taj jedan poznati restoran u Rijeci, Zlatna školjka, valjda već 200 godina postoji. I kad bi bio nečiji rođendan ili kad bi mami sjeo regres za godišnji mama me ondje vodila na frigane lignje jer su to kao bile najbolje frigane lignje u gradu. Malo skuplje, al eto kao vrijede za počastit se u svečanim prilikama. I tako je to bilo tada, kad sam u Rijeci pohađao osnovnu školu. - napisao je u uvodu u svoju priče. U nastavku je otkrio kako je mama tek nakon dužeg nagovaranja pristala da ovaj put preskoče lignje i pojedu nešto drugo.

- Puno, puno godina poslije, ja vodim mamu u Zlatnu školjku s namjerom da je počastim s nečim malo boljim od friganih lignji, s idejom da se nekako odužim za sve one frigane lignje kojima je ona mene častila. Ali jok, ona želi jedino frigane lignje jer "sve drugo je skupo". Alo, mama što je skupo, imam dobru plaću, dobre honorare možemo jesti što hoćemo! Neka veli, tebi treba nemoj se trošiti na mene. I tako jedva jedvice, na rubu nervnog sloma nagovorim je da proba neki kvarnerski bakalar, zanimljiva kombinacija s tijestom čini mi se. I ajde bilo joj na kraju drago, "fino je bilo" veli. A ja sretan kao onda kad smo na frigane lignje išli. - napisao je Šprajc.

