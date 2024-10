Znakovita objava Ivane Knoll: Vidjela sam najgore u ljudima oko sebe i mičem to smeće iz svog života

Najpoznatija navijačica naših vatrenih Ivana Knoll u zadnje vrijeme nema sreće. Ivana se prije nešto više od dva mjeseca provodila na popularnoj mediteranskoj destinaciji, grčkom otoku Mikonosu i svakodnevno na društvenim mrežama objavljivala fotografije i snimke na kojima uživa. A onda je otkrila da joj se dogodila nevolja. Naime, Ivana se putem Instagram storyja oglasila u kolicima i fotografirala se ispred jedne lokalne ambulante gdje je obavila rendgenski pregled desne noge.

Snimke su pokazale slomljenu kost, a na sljedećoj fotografiji Ivana se ''pohvalila'' da je dobila ortopedsku čizmu i štake. Sada je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj se vidi kako joj je lice otečeno i rekla je da je bila na operaciji sinusa i da je sve prošlo u redu te se zahvalila svima na riječima podrške. U sljedećem Instagram storyju je objasnila kako je iza nje teško razdoblje.

VEZANI ČLANCI

- Slomljena noga, dvije operacije, otkazala sam turneju. Možda me Bog usporava jer nisam stala posljednjih šest godina. Otvorila sam oči i shvatila što me sve okružuje, a čega nisam bila svjesna u žurbi. Dobila sam sve odgovore, vidjela sam najgore u ljudima oko sebe, sve lažne prijatelje i partnere, i mičem sve to smeće iz svog života - napisala je Knoll u objavi.

- 2024. je godina izloženosti i puno, puno ljudi se sada trese, a ja sam tako sretna što će svijet napokon vidjeti što se događa na globalnoj razini i jedva čekam iduća tri mjeseca da još istine izađe na vidjelo. U međuvremenu, ova k*ja se vraća svoj najseksi verziji ikad - poručila je Ivana Knoll. Nedavno je postala i DJ-ica te je svoj prvi nastup kao DJ-ica Ivana je imala u Splitu na Ultra Europe festivalu. Na početku nastupa na Ultri imala je tehničkih poteškoća i morala je zatražiti pomoć, a najvjerniji fanovi iz publike su vikali: "Ivana, Ivana!" Za nastup na Ultri izabrala je izazovnu kombinaciju. Pojavila se u kombinezonu crne boje s prozirnim dijelovima.