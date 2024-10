Žestoke kritike! Chef Stjepan se uzrujao zbog ovih jela: 'Totalni promašaj. Kao za bebe'

SUPERTALENT

Djevojčica iskrenim priznanjem oduševila žiri: 'Oprostila sam im i postala jača'

Kad sam išla u školu mislila sam da će me još vrijeđati, govorili su mi da sam mala, da ne znam ništa. Osjećala sam se jako ružno i uvrijeđeno'. Kad uđem u dvoranu, odmah to izbacim iz glave, kažem to nema ništa veze sa mnom i onda se osjećam bolje, rekla je akrobatkinja Meri.