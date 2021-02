Žene su godinama uzdisale za njim, a sada ga više ne prepoznaju! Glumac se više ne pojavljuje gotovo nigdje

Glumac Taylor Lautner gotovo preko noći je postao zvijezda zahvaljujući franšizi Sumrak, a dok njegov kolega iz sage, Robert Pattinson sada glumi u najvećim blockbusterima današnjice, Taylora već gotovo pet godina ne gledamo nigdje. Lautner je postao još poznatiji zbog kratke veze s Taylor Swift, s kojom se pojavio u romantičnoj komediji Valentinovo 2010. godine. No, nakon snimanja posljednjeg nastavka Sumraka koji je izašao u 2012. godine, njegova je karijera krenula nizbrdo.

Foto: profimedia

A osim karijere, i njegov fizički izgled se promijenio, a mnoge žene primjećuju kako je i to krenulo nizbrdo. Naime, iako su u Sumraku uzdisale za njegovim isklesanim tijelom, on se, čini se, nakon franšize pomalo zapustio. Paparazzi su ga sada uhvatili s djevojkom Taylor Dome, a obožavatelji su ga jedva prepoznali. Lice je pokušao sakriti kapom, ali i puštenom bradom, no paparazzima ipak nije mogao pobjeći.

Foto: profimedia

28-godišnji Lautner pojavio se u filmu od 2016. godine, a nakon tog filma radio je još samo na dvije serije, a od 2018. godine ne snima ništa. Nakon Sumraka Lautner je napravio nekoliko loših izbora u karijeri pa su tako akcijski filmovi koje je snimio dobili loše kritike, a udružio se i s Adamom Sandlerom s kojim je snimio loše rangiranu komediju Grown Ups 2, da bi dvije godine kasnije ponovo surađivali na još jednoj lošoj komediji, The Ridiculous 6.

"Meni je najbolje okružiti se ljudima koje volim, samo provoditi vrijeme s njima, nije važno što radim sve dok sam sa svojim prijateljima i obitelji", rekao je za Reuters kada je promovirao svoj posljednji film 2016. godine.

"Znate, mogao bih sjediti u kartonskoj kutiji i biti najsretniji", kazao je i dao naslutiti kako se nije otrgnuo svoje uloge vukodlaka, zbog čega se ne može fokusirati na nešto važnije.