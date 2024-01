Zdenka Kovačiček cijeli život financirala muškarce: Imala je jednu ljubav, a propala je zbog ovog

Legendarna glazbenica Zdenka Kovačiček danas je navršila 80 godina. Glazbena diva, kako mnogi o njoj govore, odrasla je na pozornici, a svoj život definitivno je posvetila glazbi i umjetnosti. Kovačiček je imala samo 13 godina kada je s Nadom Žitnik osvajala domaće europske pozornice, a njihov duo Hani bio je prava senzacija, naravno uz Vicu Vukova, Gabi Novak i 4M, pa su uz njih putovale inozemstvom. Nakon što su se Zdenka i Nada razdvojile, svaka je krenula svojom stazom, a da su u metropolu donijele nove svjetske trendove koji se i danas pamte, to uopće nije upitno.

Karijeru je strahovito brzo izgradila i to uzlaznom putanjom, a ono što ju je vinulo jest upravo pobjeda na Opatijskom festivalu te je u to vrijeme započela suradnju s Boškom Petrovićem. U Hrvatskoj je tada rijetko tko svirao i pjevao jazz i soul, a glazbeni su producenti kod nje primijetili naginjanje i talent k tome te su joj upravo pjesme s takvim elementima i dodjeljivali. Upravo takav zvuk, ovu glazbenicu i danas prati. Kovačiček se vrhunski snalazila i u elektro glazbi, a to potvrđuje i njezina pjesma Elektra iz 1977. kada je pokojni dizajner svih vremena Karl Lagerfeld zatvorio Chanelovu reviju nekoliko godina prije smrti u francuskoj prijestolnici.

U vrijeme svoje mladosti nije imala veliku podršku roditelja zato što su oni za nju imali drukčiji plan, da jednostavno bude uobičajena djevojka tog vremena, završi fakultet, uda se i ima djecu.

U medijima se pisalo kako je pjevačica imala i svađe s roditeljima zato što je bila buntovna i drukčija. Glazba joj je bila prioritet i ništa je drugo nije zanimalo osim te vrste umjetnosti. Ipak, u jednom ih je poslušala te upisala fakultet te studirala vanjsku trgovinu, a zapravo se samo htjela baviti glazbom i ići na Akademiju dramskih umjetnosti. Taj fakultet nikada nije dovršila do kraja, a razlog tome je užurbani tempo koji je živjela. Njezina kći Tina, inače novinarka, nagovorila ju je da napiše svoju autobiografiju, a Zdenka je razmišljala i o snimanju dokumentarca o svom životu koji je bogat dogodovštinama i zanimljivim zbivanjima.

Kada je, pak, riječ o njezinu ljubavnom životu, fatalna je glazbenica u mladim danima žarila i palila, a bila je i u braku s Rudyjem Kempreskim kada je imala samo 20 godina. On se također bavio glazbom, bio je basist i šef njezina benda. Iako su se rastavili 1987. godine, i dalje je ostao njezina ljubav.

– Sve što se podgrijava, nije dobro – rekla je jednom prilikom Zdenka kada se osvrnula na njihov odnos.

– Nastavila sam putovati po Europi s bendom koji je vodio suprug i tad sam počela pjevati jazz. Moj brak je funkcionirao savršeno. Zajedno smo bili na sceni, imali iste glazbene afinitete, ali ipak suprug nije htio živjeti u Zagrebu. Njega je privlačio svijet, a ja sam htjela imati svoje gnijezdo u koje ću se vraćati – kazala je 201. godine za 24 sata.

VEZANI ČLANCI:

– Bila sam stalno zaljubljena. Voljela sam fakine, padala na šarm i zato sam i pala na Bečanina Rudyja. Udala sam se jednom jer je za mene kao horoskopskog jarca brak nešto postojano i zauvijek. I mislila sam da će biti tako, ali nije. I kasnije sam doživjela divne veze koje pamtim kao fantastično romantične. Kod mene je važilo pravilo "što je moje i tvoje je" i, nažalost, gotovo sam uvijek ja financirala svoje muškarce. Možda su to i njima bili neki kompleksi – jednom prilikom ispričala je za Večernji list.

– Što se biografije tiče, ne pišem je kronološki, ne brojim uspjehe. Ima tu i teških stvari koje ću opisati, stvari koje su me duboko povrijedile. Želim kroz biografiju izraziti svoj, kao što sam i sada pričala, stav prema slavi, prema životu koji sam provela pred publikom. Ja sam svjesno odabrala nekomercijalan put, jer pjevam jazz, a kod nas i nema puno publike za jazz. Mogla sam snimati velike hitove koji bi bili prodani u ogromnim nakladama, podilaziti publici, pjevati banalne hit pjesmice. No ja sam to svjesno odbijala. Ali zato sam napravila neke antologijske stvari koje nitko drugi nije napravio.

Neki moji albumi i pjesme od prije četrdeset godina nekim su čudom došli do nove publike, kao kada su "Frku" obradili Nipplepeople, a Karl Lagerfeld "Elektrom" odlučio zatvoriti svoju bezvremensku modnu reviju. Bila sam time strašno iznenađena, nikad nisam imala tu namjeru. U to doba elektronika je bila na samim počecima u svijetu, nitko je kod nas nije snimao, ali mene je oduvijek zanimalo sve što je bilo novo i nepoznato – osvrnula se u prošlogodišnjem intervjuu za Večernji list u rujnu te nastavila:

– Kada sam bila vrlo mlada, s nekih trinaest godina, i pjevala u Duo Hani, tada sam zaista osjetila slavu. No, kada sam počela svoju solističku karijeru, naučila nešto, otkrila da volim blues, jazz soul, tek onda je počelo moje ozbiljno razdoblje bavljenja glazbom. Sve ono prije, poput Dua Hani, to se može nazvati slavom. Pa mi smo znale dobivati i po 200 pisama dnevno! Ali tada sam bila premlada da o tome razmišljam, uživala sam u tome. Bilo je nestvarno. Poslije nisam ni htjela o tome razmišljati. Započela sam zaista istraživati glazbu, raditi projekte koji su mene zanimali, a što je za mene bilo čak i pogubno.

Od toga se teško živjelo – nisu to bili neki prihodi, jer prihodi su se ostvarivali prodajom ploča, ulaznica... A ja kao da sam radila sama protiv sebe! Moje je ime uvijek bilo na nekom tapetu, "ona je jazz-pjevačica", a to se zna, nije profitabilno. O tome trenutačno razmišljam i o tome ću govoriti u svojoj biografiji. Eto, ja sam takva, ali sam ipak preživjela i doživjela 65 godina karijere – zaključila je glazbena diva.

VIDEO: Matija Vuica: 'U tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno'