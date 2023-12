Zbog priče o ubojstvu Ivane Hodak i Jarak je zasuzio: 'Slušati tu patnju, i mene je poljuljalo'

Hvaljeni dokumentarni serijal 'Dosje Jarak' u trećoj epizodi donosi priču o svirepom ubojstvu mlade odvjetničke vježbenice Ivane Hodak. Poput tragičnog odlaska Ive Pukanića i Nike Franjića, prije 15 godina je i ubojstvo nevine mlade djevojke odjeknulo cijelom zemljom, uzrokujući smjenu dvaju ministara. Voditelj i autor dokumentarnog serijala, Andrija Jarak, vodi gledatelje kroz mračnu i zamršenu ulicu zločina. Ta ulica nalazi se u samom srcu Zagreba, grada u kojem je Ivana Hodak odrasla.

Gledatelji će novu epizodu 'Dosjea Jarak' moći pogledati u četvrtak, 14. prosinca, od 21.15 sati na glavnom kanalu RTL-a. Dan ranije, gledatelji mogu ‘Dosje Jarak’ pogledati ekskluzivno na platformi Voyo. Autori ovog serijala, Andrija Jarak i Dario Todorović, priznaju da im je priča o Ivani Hodak jedna od najtežih s kojom su se susreli tijekom karijere. Posebno zbog toga što prvi put pred kamerama o odlasku svoje kćeri govori odvjetnik Zvonimir Hodak. Osim njega, o tragičnom odlasku Ivane Hodak pred kamerama 'Dosjea Jarak' govore i njezina majka Ljerka Mintas Hodak, najbolja prijateljica, glumica Jelena Perčin, novinarka Ana Raić te nekadašnji ravnatelj policije Vladimir Faber.

Čak ni prekaljeni Andrija Jarak nije mogao kontrolirati emocije tijekom cijelog procesa snimanja 'Dosjea Jarak'. "Zvonimira Hodaka znam jako dugo. To je veliki profesionalac s kojima sam tijekom godina razvio odnos pun poštovanja. Nikad nije bježao od toga da stane pred kameru i da izjavu, čak i kad je branio ljude koji nisu uživali velik ugled kod javnosti. Znao sam koliko mu je teško bilo pristati da pred kameru stane i ovaj put jer ovo je nešto posve drugačije. I dalje je bio ponosan i izvana čvrst, ali zato je emocija bila još snažnija jer su one male stvari u njegovu govoru i držanju pokazivale koliko mu je teško. I ja sam profesionalac koji je u karijeri vidio i čuo svašta, ali gledati Zvonka u oči i slušati patnju u njegovu glasu i mene je poljuljalo i ne sramim se reći kako su i meni došle suze na oči. Nakon toga što je skupio snage i uspio razgovarati sa mnom o temi o kojoj nikad ne priča, cijenim ga još i više", iskren je Jarak.

Slučaja ubojstva Ivane Hodak Jarak se i danas živo sjeća. "Dobro se sjećam tog dana. Čim je stigla vijest da je netko ubijen u centru grada, sjeo sam u auto i krenuo prema Hatzovoj. Već na pola puta do mene je došla informacija da je ubijena baš Ivana, predivna i draga djevojka koju i sam poznajem, a koja je kći Zvonka i Ljerke koje jako cijenim. Nadao sam se da je riječ o dezinformaciji. Nažalost, nije bila. I Ivane i njezinih roditelja sjetim se gotovo svakoga dana", prisjeća se Jarak.

Zločin je to koji je šokirao ne samo Zagreb, već i Hrvatsku. Suautor 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, ističe da se radi o jednom od najvažnijih slučajeva u hrvatskoj povijesti. "Usred bijela dana je, na način koji je nalikovao mafijaškoj egzekuciji, ubijena mlada djevojka. Ne bilo koja mlada djevojka, već kći poznatog odvjetnika koji je branio neke od poznatih pripadnika krim miljea. Da situacija bude još čudnija, Ivanin dečko je također poznati odvjetnik koji je branio drugu zaraćenu stranu. Odmah je pala sumnja na mafiju i to je bila najizgovorenija riječ tog listopada 2008. Istog dana kad je Ivana ubijena, premijer je smijenio ministra unutarnjih poslova i ministricu pravosuđa, a ekspresno je smijenjen i ravnatelj policije. Malo kad se, kao tada, osjetio strah u zraku. Nad gradom je nadlijetao helikopter, izlazi iz grada bili su blokirani, bilo je to vrijeme velike nesigurnosti", prisjeća se Todorović atmosfere izvanrednog stanja, koje je vladalo u Zagrebu.

Emocije su, tijekom rada na priči o Ivani Hodak, bile jake, a teorija o tome tko stoji iza ubojstva nije nedostajalo. "Teorije koje su kolale su bile raznolike i koliko god bile dramatične, niti jedna se nije mogla samo tako odbaciti. Kad je pronađen ubojica, trebao se dogoditi rasplet priče, no pokazalo se da se tek tada pojavilo puno više pitanja nego odgovora. Ali - smatrali smo da je važno i prikazati Ivaninu žrtvu kako se ta tragedija ne bi zaboravila. Dogovorili smo se da ćemo birati slučajeve koji još uvijek nisu riješeni ili oko kojih vlada neki veo sumnje. Slučaj ubojstva Ivane Hodak spada pod drugu kategoriju - barem kad se pita građane", dodaje Dario.

Procjena ekipe 'Dosjea Jarak' je da čak 80 posto građana ne vjeruje u službenu verziju okolnosti koje okružuju tragično ubojstvo Ivane Hodak. "Čuli smo svakakve teorije - da je ubojica naručen od strane domaćih mafijaša, pa da je ista struja naručila ubojstva Ivane Hodak i Ive Pukanića, da je ubojstvo naručio jedan od dvojice zaraćenih pripadnika podzemlja iz tog vremena, da je ubojstvo naručeno s vrha domaće politike... teorija je puno i mogu shvatiti da nije lako povjerovati u službenu verziju događaja jer ovaj je slučaj teško shvatiti razumom i logikom. Sigurno ni policiji nije lako jer ne znam jesu li se ikad susreli s tolikim nepovjerenjem javnosti", zaključuju autori dokumentarnog serijala koji je oduševio televizijsku publiku i kritiku.

'Dosje Jarak' - na RTL-u, 14. prosinca od 21.15 sati. Dan ranije, gledatelji 'Dosje Jarak' mogu pogledati ekskluzivno na platformi Voyo!

