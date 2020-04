Završila je na psihijatriji nakon što su joj presadili bubreg, a sada otkrila i pravu dijagnozu

Pjevačica Selena Gomez već se neko vrijeme bori s brojnim problemima. nakon što je zbog bolesti morala na hitno presađivanje bubrega koji joj je donirala najbolja prijateljica, završila je u psihijatrijskoj klinici. Sada je u razgovoru s pjevačicom i glumicom Miley Cyrus otkrila da se bori s bipolarnim poremećajem.

- Sada kada imam više informacija i znam više o svemu, to mi zapravo pomaže, ne plaši me više. Kada sam bila mlađa, bojala sam se strašno grmljavine, a onda mi je mama nabavila knjige o njoj i tada sam shvatila da što više naučiš o svom strahu, manje ćeš se bojati. Tako je to kod mene - kazala je Gomez i dodala:

- Bilo me je strah jer je tajna otkrivena, ali sam bila sretna jer sam konačno saznala zbog čega se već godinama borim s depresijom i anksioznosti.

Lijepa Selena bila je jedna od velikih dječjih zvijezda, a kasnije je ostvarila i glazbenu karijeru te jedno vrijeme bila najpraćenija osoba na Instagramu. No, njezini česti odlasci na odvikavanje i psihijatrijske bolnice počeli su zabrinjavati fanove koji su bili uvjereni da će krenuti stopama svoje kolegice Demi Lovato koja se 2018. predozirala.

Tome je kumovala i turbulentna veza s problematičnim pjevačem Justinom Bieberom, koji joj se nekoliko puta, pa čak i u pjesmi ispričao zbog svega kroz što je prošla zbog njega.

- Potražila sam pomoć i liječnici su mi dali dijagnozu. Trenutak kada sam dobila tu informaciju za mene je bio podjednako zastrašujući, ali i olakšavajući. Prestrašena sam očito bila jer su napokon potvrđene sve moje sumnje, a olakšanje sam osjetila jer sam napokon doznala zašto sam se toliko godina borila s depresijom i anksioznošću - otkrila je mlada pjevačica. - No, ne znači da je sve prošlo. Ali mogu reći da sam nakon godinu dana intenzivnog rada sretnija, zdravija i mogu vladati svojim emocijama - rekla je Selena u jednom intervjuu prošle godine.