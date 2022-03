Vladimir Kličko ljubio je zvijezdu Hollywooda i nakon prekida preuzeo je brigu o kćeri Kayi

Vladimir Kličko (45) pridružio se ukrajinskoj vojsci i brani svoju domovinu od ruske invazije, a njegova bivša zaručnica Hayden Panettiere izjavila je prije par dana kako je njihova sedmogodišnja kći Kaya na sigurnom te se ne nalazi u Ukrajini. Poznati sportaš imao je turbulentnu vezu s 32-godišnjom glumicom i u nekoliko navrata su prekidali i opet se mirili, a kada su se zaručili mnogi su mislili kako će par vezu okruniti brakom, ali 2018. godine zajedničkom izjavom su otkrili kako više nisu zajedno. Ljepotica i zvijer, tako su mediji zvali ovaj par zbog velike razlike u visini, jer je Kličko visok gotovo dva metra, dok je Hayden visoka 153 centimetra.

- Rekla sam mu: 'Ti si ogroman'. On je meni rekao: 'Ti si sitna'. I to je bilo to. Tako smo se upoznali i zaljubili - ispričala je glumica kako je izgledalo njihovo upoznavanje na promociji jedne knjige nakon čega su započeli svoju romansu 2009. godine. Bili su nerazdvojni i fotografi su ih često snimili u nježnim i romantičnim momentima pa je vijest o njihovom prekidu 2011. godine bila šok za sve. - Usprkos tome što smo odlučili da je prekid najbolja odluka za nas oboje, imamo puno ljubavi i poštovanja jedno za drugo i ostajemo bliski prijatelji - napisali su u zajedničkoj izjavi glumica i sportaš nakon prvog prekida. Razdvojeni su bili oko godinu dana, a već 2013. godine zajedno su snimljeni na Floridi.

Bili su zagrljeni i izmjenjivali su nježnosti, a dokaz da je njihova ljubav čvršća nego prije bile su i zaruke. Hayden se nedugo nakon zaruka pohvalila zaručničkim prstenom vrijednim pola milijuna dolara. Godinu dana kasnije u listopadu 2014. godine rodila im se djevojčica kojoj su dali ime Kaya. Izazovan period uslijedio je za par nakon rođenja kćeri jer se Hayden dugo borila s postporođajnom depresijom i na kraju je zatražila i stručnu pomoć.

- Postporođajna depresija koju osjećam utjecala je na svaki aspekt mog života. Umjesto da se nađem u problemima zbog nezdravih obrambenih mehanizama, odlučila sam promisliti s holističke strane svom zdravlju i životu. Najvažnija poruka koju želim poslati ženama je da je u redu potražiti pomoć. Poželite mi sreću - poručila je tada glumica. Par je definitivnu odluku o razlazu donio 2018. godine, a odvjetnik glumice je nedugo nakon prekida rekao kako je njihova kćer Kaya uglavnom s Kličkom u Ukrajini ili na Floridi gdje su imali kuću, a Hayden je redovito posjećuje.

