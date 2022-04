VIDEO Višnja Pevec nakon dugo vremena zapjevala na jednoj zabavi, a Zdravko je plesao s drugom ženom

Višnja i Zdravko Pevec nedavno su u Vrbovcu otvorili svoju trgovinu i tako i su se i službeno vratili na tržište s kojeg su godinama izbivali zbog poslovnog neuspjeha i velikih dugova. Zadnjih godina nisu se često pojavljivali u javnosti sve do 2018. godine kada je Višnja Pevec najavila svoj povratak na glazbenu scenu. Prije 14 godina sa Zvonom Bohemom pjevala je "Ti si sve što meni treba", a nakon poslovnog kraha prije 12 godina Pevecovi su se povukli iz javnosti, a Višnja se na estradnu scenu vratila 2018. godine kada je javnosti predstavila novu pjesmu "Crna višnja", a te godine sudjelovala je i u glazbenom showu "Zvijezde".

Ovih dana na društvenim mrežama pojavila se snimka novog nastupa Višnje Pevec na jednoj zabavi u Bjelovaru. Uz glazbenu pratnju benda Bolero otpjevala je pjesme Hanke Paldum, YU grupe i Mladena Grdovića, a sve to zabilježio je bjelovar.info i snimku su objavili na svojoj Facebook stranici, a u komentarima su mnogi čestitali obitelji Pevec na povratku na tržište te su ohrabrili Višnju da se nastavi baviti pjevanjem. Dok je Višnja na ovoj zabavi pjevala na pozornici njezin suprug Zdravko sve je snimao mobitelom, a u jednom trenutku kamera je snimila i kako zagrljen pjeva s jednom damom te kasnije s njom i pleše dok je Višnja pjevača hitove s bendom Bolero.

- Nisam očekivala da će ljudi tako dobro reagirati na “Crnu Višnju”, a ono što mi je interesantno jest da je ta pjesma djeci zanimljiva. Djeca od šest-sedam godina prilaze mi jer vole tu pjesmu i pjevaju je. Događa se da klinci prolaze s mamom i viču: “Eno crna Višnja”, i pitaju me mogu li se slikati sa mnom. To me isto pomladilo – rekla nam je Višnja u intervju koji nam je dala povodom izlaska njezine pjesme prije četiri godine. Rekla nam je i tko ju je najviše hrabrio prilikom prijave u show "Zvijezde".

- Suprug i djeca me podržavaju i bilo im je drago kad sam se prijavila u show. Bila sam godinama distancirana i drago im je što sam se na ovaj način vratila u život jer znaju da volim pjesmu. Kod mene je cijeli dan upaljen radio i svira glazba jer glazba mi je pomogla u teškim životnim periodima, puni mi baterije i to mi je hrana za dušu - kazala je Višnja.