Aleksandar Stanković u novom videu: Nakon četvrt stoljeća okrećemo novu stranicu

Nova sezona emisije "Nedjeljom u 2" starta ove nedjelje 29. rujna, a voditelj i urednik Aleksandar Stanković najavio je brojne promjene, ali tek na kapaljku otkriva što to gledatelje očekuje od ove nedjelje. - Nakon četvrt stoljeća okrećemo novu stranicu, mijenjamo stara pravila igre i pričamo neku novu sasvim drukčiju priču. Vidimo se ponovno u "Nedjeljom u 2" - kaže Stanković u najavnom videu emisije koji je objavio na Facebooku.

- Izvedi nas na svjetlo kroz ta vrata bar nedjeljom u 14. I uvedi nas u napast iznošenjem prave a ne alternativne istine. Jer drugi se ne usuđuju. Hvala. Očekivao sam novu frizuru u novoj sezoni, ali ok... - poručili su mu gledatelji u komentarima. Na HRT-ovim stranicama ne otkrivaju ni tko je prvi gost ove nedjelje jer Aleksandar Stanković želi da to bude iznenađenje. - U novoj sezoni ostaju termin, voditelj i studio, a sve drugo će biti drugo. Nakon četvrt stoljeća okrećemo novi list, ili za mlađe generacije stiskamo novi klik. Gdje će nas to odvesti, tko zna, ali veselim se tom putovanju i zovem vas na to putovanje! Želim napraviti emisiju nakon koje će se gledatelj osjećati dobro - poručio je Stanković.

VEZANI ČLANCI

Stanković je ovog proljeća održao svoju 1000. emisiju koju je posvetio povijesti svog talk-showa. Istaknuo je neke situacije iz emisije te otkrio što se događalo iza scene, kao i nepoznate detalje o gostima i dogovorima gostovanja. Jedan od podataka koji je Stanković otkrio jest i koja je emisija bila najgledanija.

– Najgledanija emisija "Nedjeljom u 2" bila je ona kada je gostovala Lepa Brena. Gledalo ju je 1.200.000 ljudi u Hrvatskoj. Bila su to vremena kada su glazbenici iz Srbije tek počeli dolaziti u Hrvatsku i Brena se tu činila kao neki egzotični primjerak. Brena je u jednom dijelu populacije nepravedno nosila pridjev neprijatelja Hrvatske, a znam i da su me neke drage kolegice s HRT-a tada napale da poseljačujem HTV. Naravno, nisu bile u pravu. Brena je još uvijek bila velika zvijezda, što je i potvrdila gledanost emisije. Sjećam se i da nije mogla proći hodnicima HRT-a od neprestanih povlačenja za rukav i zaustavljanja i želje ljudi da se slikaju s njom ili, ne znam, da im da autogram – rekao je Stanković tada.

GALERIJA Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila