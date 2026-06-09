VIDEO Novi gaf Kim Kardashian na Formuli 1 zbog kojeg je na udaru kritika: Novac ne može kupiti manire

Kim Kardashian ponovno je izazvala bijes među obožavateljima Formule 1 nakon što se pojavila snimka na kojoj navodno uzima ručnik pobjednika Velike nagrade Monaka, Kimija Antonellija. Reality zvijezda, za koju se posljednjih mjeseci nagađa da je u vezi s Lewisom Hamiltonom, našla se na meti kritika nakon što je u nedjelju prisustvovala jednoj od najprestižnijih utrka u kalendaru Formule 1 kako bi navodno podržala svog novog partnera. Već prije same utrke Kardashian je izazvala negodovanje javnosti kada joj je tijekom prijenosa za britanski Sky Sports prišao legendarni televizijski reporter i bivši vozač Martin Brundle. Prema reakcijama na društvenim mrežama, Kim ga je ignorirala i okrenula se članovima svoje pratnje kako bi izbjegla razgovor, a korisnici društvenih mreža bili su zatečeni njezinim ponašanjem i u nevjerici kako nije prepoznala bivšeg vozača.

Nakon utrke uslijedila je nova kontroverza. Na društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj Kardashian prolazi pokraj pobjedničkog postolja, uzima ručnik koji je navodno bio ostavljen za Antonellija te njime briše lice nakon što je skinula sunčane naočale. Brojni obožavatelji Formule 1 oštro su reagirali na društvenim mrežama, optužujući Kardashian za nedostatak manira i elegancije. „Ovo dokazuje da novac ne može kupiti baš sve. Ne može kupiti zdrav razum, ne može kupiti manire, a očito ni ručnik“, napisao je jedan korisnik na platformi X. „Misli li ona da je sve na svijetu namijenjeno njoj? Nevjerojatan osjećaj privilegiranosti“, komentirao je drugi. „Bože dragi, kakva katastrofa od bontona i osnovnog zdravog razuma“, dodao je treći. Jedan korisnik nostalgično je napisao: „Sjećam se osamdesetih i devedesetih kada je Monako bio sinonim za eleganciju. Danas baš i nije.“ Drugi se našalio na račun Antonellija: „Kim je vidjela natpis 'Kimi' na ručniku i pomislila da je riječ o limitiranoj kolekciji njezina brenda Skims.“

Kim je u Monaku bila u društvu svoje sestre Khloé Kardashian i sestre su do VIP ulaza na stazu stigle brodom. Kim je za ovu priliku odjenula elegantnu krem haljinu i visoke potpetice, dok je Khloé odabrala laganu haljinu s čipkastim detaljima i bijeli prsluk. Prema pisanju stranih medija, Kardashian i Hamilton, koji su prijatelji više od deset godina, navodno su u vezi gotovo šest mjeseci. Prvi put su zajedno viđeni u prisnijem izdanju tijekom novogodišnjeg slavlja u Aspenu. Navodno su svoju vezu javno potvrdili tijekom Super Bowla u veljači, a kasnije su i na društvenim mrežama počeli dijeliti zajedničke trenutke. Prošlog tjedna navodno su napravili i važan korak u vezi, kada je Hamilton prvi put viđen s četvero djece koje Kim ima s bivšim suprugom Kanye West. Izvor blizak paru ranije je izjavio da imaju „vrlo intenzivan odnos“ te da ga obitelj Kardashian „obožava“.