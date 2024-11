VIDEO Nova pjevačica Magazina otkrila kako se osjeća pred prvi nastup s omiljenom grupom: 'Velika mi je čast'

Vijest da je nova pjevačica grupe Magazin Lorena Bućan (22) prije nekoliko dana procurila je u javnost, a dosadašnja pjevačica Andrea Šušnjara prije nekog je vremena najavila svoj odlazak. Lorena je mlada pjevačica koju je publika upoznala u talent showovima, a potom je krenula u solo karijeru te objavila nekoliko hitova. Lorenin prvi nastup s Magazinom zakazan je za večeras u jednom zagrebačkom klubu, a prije nastupa službeno je predstavljena medijima. Lorena je kazala da je jako sretna. "Sve ovo mi nerealno zvuči. Prezahvalna sam što nastavljam taj niz u Magazinu. Velika mi je čast", rekla je, a osim toga osvrnula se i na savjete svoje prethodnice. "Andrea mi je savjetovala da budem svoja. To je stvarno najbitnije od svega", istaknula je Lorena pred nastup, a što je još ispričala pogledajte u videu:

Podsjetimo, Lorena je u javnosti postala poznata 2018. kao finalistica RTL-ovog showa 'Zvijezde'. Pjevanjem je oduševila i Tončija Huljića koji joj je ubrzo ponudio suradnju. Sljedeće godine je s pjesmom 'Tower of Babylon' nastupala na Dori te zauzela drugo mjesto. Na 60. izdanju Splitskog festivala za pjesmu 'Kako samo mater zna' osvojila je Zlatni val, prvu nagradu žirija te novinarsku nagradu za interpretaciju pjesme. Zatim je iduće godine nastupila na istom festivalu s pjesmom 'Tvoja i gotovo' i osvojila Srebrni Val.

Njezin talent zapeo je za oko i menadžmentu Erosa Ramazzottija pa je Lorena prošlog ljeta u pulskoj Areni nastupile prije legendarnog Erosa i uspomene s tog nastupa zasigurno će biti žive u njezinom sjećanju još dugo.

- Tonči je sva moja očekivanja do sad ispunio. To je nešto što je već odavno zapisano. On jednostavno prepoznaje taj štih i apsolutni je magistar, doktor u glazbi. Oduvijek sam to mislila, samo sam to službeno potvrdila kad sam počela raditi s njim, kazala nam je prošle godine u razgovoru i dodala da obožava pjevati.

- Uvijek se iznenadim sa svime što mi se događa. Svaki put me bilo koja naznaka malog napretka usreći, ali i prepadne. Mislim da je to zbog toga što sam o ovakvim stvarima sanjala kad sam bila mala i evo, sada mi se događaju, a još uvijek mi neke stvari ne dolaze do glave. Toliko volim ovaj svoj posao. Svaki put nakon bilo kojeg nastupa, kad vidim kakav dojam ostavim na svoju publiku, kako ih dirnem jednako koliko i oni mene, pomislim kako sam blagoslovljena što imam priliku raditi nešto što volim, rekla je Bućan.