VIDEO Božićna pjesma prve sezone Big Brothera objavljena je prije 20 godina, a i dalje je blagdanski hit

RTL-ov reality show "Big Brother" privlačio je puno pozornosti tijekom emitiranja, a neki od zadataka koje su stanari dobili mnogima su ostali u sjećanju. Jedan takav jest i snimanje božićne pjesme u prvoj sezoni. Prva sezona showa emitirala se prije 20 godina, a u njoj su sudjelovali: Saša Tkalčević, Zdravko Lamot, Marina Bajlo, Alen Macinić, Antonija Blaće... Ovo su samo neki od reality zvijezda prve sezone uz koju se vežu i brojne anegdote. Jedna od njih jesu i stihovi: 'Devet je, deset je ne znam kol'ko sati, vremenska konfuzija još uvijek me prati'. Radi se o popularnom Big Božić Songu koji danas samo na YouTubeu broji više od pola milijuna pregleda uz komentare kako se i danas pjeva te zna tekst na pamet, a upravo u vrijeme blagdana mnogi su ga se prisjetili.

Podsjetimo i da je u ovoj sezoni pobijedio Saša Tkalčević koji je osvojio i nagradu od milijun kuna. - Kad sam ja bio u Big Brotheru, cilj mi je bio igrati se, kao i većini drugih kandidata, nije bilo kalkulacija, nisam znao ni kuda idem, ni što je to ispovjedaonica, nisam ništa znao - opisao je u jednom intervju Saša svoje dane u Big Brotheru i kako je došao do pobjede.

Svoj Bjelovar je napustio 2017. godine te se odselio u Švedsku u kojoj je s vremenom pokrenuo svoj studio za tetoviranje i uživa u obiteljskom životu sa suprugom Mirelom i djecom i kaže kako se u Hrvatsku nema namjeru vratiti živjeti, a da je znao da ću biti ovako dobro odselio bi se i ranije.

- Ipak, u Švedskoj vam ne pada lova sa stabla, kako se to obično misli. Svi radimo punom parom, ali nekako je to sve malo mirnije. Manje je stresa. Ne razmišljaš hoćeš li dobiti otkaz, svatko zna točno tko što radi, sve je dobro napravljeno... Ne mogu sebe uzimati u obzir jer ja imam svoj studio, sam sebi sam gazda i radim koliko hoću i reguliram si vrijeme na način kako ja želim. Imam suprugu koja je ovdje završila jezik, išla je u školu i sada radi kao visoka medicinska sestra u jednoj klinici. Vidim po njoj. Ona je radila kao medicinska sestra u Hrvatskoj i sada radi kao medicinska sestra u Švedskoj, pa vidimo veliku razliku, koliko cijene jednu medicinsku sestru ovdje, a koliko dolje. Dolje nemaš pravo glasa, sestra si, radiš što ti se kaže, pa i ono što nije u opisu tvog posla. Postoji strah da će te zamijeniti i tako. - ispričao je Saša u razgovoru za Story.

Da pokrene svoj tattoo studio pomogla mu je jedna Šveđanka. - Nije velik salon, unutra imam izloženo dosta tih svojih slika što slikam na platnu i imam dva mjesta za tetoviranje. Jedno mjesto iznajmljujem jednoj umjetnici koja mi pomaže neke sitne stvari jer imam dosta posla, a drugi dio je gdje ja radim neke veće projekte. Prostor je moj 'u prvu ruku', oni to kažu. To znači da imam ugovor da dok god sam ja živ, on je moj. Ne može me nitko istjerati, reći da će za 2 godine uređivati pa moraš iseliti. To mi daje sigurnost koju sam želio. Dao sam svoj kapital u to. - rekao je u intervju. Obitelj u Hrvatskoj redovito posjećuje i s njima se čuje, a s nekim prijateljima iz Hrvatske s vremenom je izgubio kontakt.