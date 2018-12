Veljača žestoko odgovorila pratiteljici oko slika svoje kćeri

Mnogi roditelji ne objavljuju slike svoje djece na društvenim mrežama, pogotovo dok su jako mala zbog negativnih stvari koje takve slike mogu izazvati, no scenaristica i producentica Jelena Veljača nema problem s tim.

Redovito na društvene mreže stavlja slike svoje trogodišnje kćeri Lene uz komentar kako u tome ne vidi „ništa loše“.

Na najnovijoj fotografiji, na kojoj mala Lena s psićem pozira ispred vrata od vrtića, jedna pratiteljica Jeleni je u komentaru postavila pitanje: -Oprosti Jelena, ali zar te nije strah ovoliko stavljati Lenine slike? Divna je, predivna… Ali svašta se događa..', napisala je.

Jelena joj je odmah odgovorila. -Nije me strah i oprošteno vam je. Svašta se događa uvijek i oduvijek. Nema baš nekog dokaza da je Instagram u tom smislu pokvario svijet', napisala je. Kako je gospođa, koja se predstavila kao baka, nastavila pisati Jeleninim komentatoricama i njoj samoj, scenaristica, producentica i glumica je odlučila prekinuti raspravu.

-To je moje dijete i želim joj sve najbolje. Ne mislim da ću to postići slikom na Instagramu, ali ne mislim ni da ću joj tako naštetiti. Osobno mislim da je to zabavno i ništa više ni manje. Molim vas, odustanite od teme. Hvala, zaključila je.

Pogledajte video kako je Djed Božičnjak oteo ulogu Svetom Nikoli: