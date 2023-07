Vedran Ćorluka objavio obiteljsku fotografiju, pokazao kako Franka i on uživaju s djecom

Vedran Ćorluka uživa sa suprugom Frankom Batelić i njihovom djecom, sinčićem Viktorom i kćerkicom Gretom na moru. Sretna obitelj pozirala je na jahti, a na fotografijama su mališani okrenuti leđima kameri. Viktor je gledao more, dok su Franka i Vedran držali Gretu, rođenu prošle godine.

"Obitelj", napisao je Vedran uz fotku koja je brzo skupila preko 11 tisuća lajkova.

Inače, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

