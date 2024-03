Večeru obilježila svađa Klare i Lovre, a Anton se našao u neugodnoj situaciji

Parovi su se pripremali za drugu večeru u 'Braku na prvu' i svi su među ekipu željeli doći kao tim. Tina i Tiago riješili su svađu oko telefona, Klara i Lovre otkrili da im je drago što su ostali još jedan tjedan u showu, Josip je komentirao kako u tjednu otkrivanja nije ništa novo naučio o Renati, a Nikolina je s Antonom pričala o izlasku s dečkima.

Kad su krenuli na večeru, Lovre je objašnjavao Klari kako Renata neće dugo izdržati s Josipom jer je sigurno izluđuje. U to vrijeme, Josip je iz auta pokazivao Renati dečke za koje misli da su njezin tip muškarca. „Malo krupnije građe, krkan, jedno deset godina mlađi od tebe… Mora biti kao od stijene odvaljen da bude tvoj tip, vjerujem da nikad nisi bila s muškarcem moje građe“, govorio je dok mu je Renata objašnjavala da ne sudi ljude po vanjštini.

Klara i Lovre pričali su o Josipu i Renati i ona ga je molila da se nikad tako ne zaljubi u nju. „Ja sam se zaljubio u tebe, ali ne pokazujem emocije“, kroz smijeh je rekao, a nju je zanimalo je li to istina. „Kako sam se zaljubio, tako ću se i odljubiti“, objasnio je Lovre, a Josipa je frustriralo što Renata ističe da joj se svidio fizički, ali da nema kemije, pa se pitao koja je to njezina definicija kemije. Renata, međutim, nije željela počinjati raspravu, pa je rekla da kemiju jednostavno osjeća i da je to subjektivan doživljaj.

Lovre je nastavio prepričavati Klari svoju večer s dečkima pa je otkrio i kako Anton ne može smisliti Nikolinu, da ne osjeća privlačnost prema njoj jer traži mlađu djevojku i želi Tinu. Spomenuo je i kako je pričao da mu je bilo nelagodno dok ju je masirao te kroz smijeh dodao da je Anton rekao „prestaro tijelo“, a kad se Klara šokirala, rekao je da se zafrkavao, no Klara to nije povjerovala.

Stručnjaci su primijetili poboljšanje u odnosu Ane i Alena, no odlučili su pričekati s prosudbama. Kad su stigli Nikolina i Anton, komentirali su kako Nikolina uvijek ulazi prva u prostoriju, što pokazuje njezinu dominantnost. Čim je stigao, Lovre je odmah prigovorio Josipu što se šalio na račun njegove Dalmacije dok Josipu nije bilo jasno zašto se naljutio, tvrdeći da nije želio nikoga vrijeđati. Stručnjaci su zaključili da Lovre ne razumije njegov humor, no Lovre je nastavio: „Lik kojeg svi smatraju poluretardiranim ide nas svojom ekspresijom prezentirati i morao sam reagirati.“

Tina i Tiago ušli su držeći se za ruke, što je izazvalo negativnu reakciju kod Lovre jer zna što mu je pričao o Tini. Sjeli su pokraj Nikoline i Antona i prepričavali svoj sukob u vezi s telefonom. Tiago je uvidio da je njegova osjetljivost na Tinino neslaganje oko gledanja u telefon uvjetovana njegovim prošlim iskustvima, a stručnjaci su ih pohvalili njihovu volju za radom na svom odnosu. Kasnije je Filip priznao dečkima da mu je draže spavati sa psom nego sa ženom jer ženu mora sutradan tjerati, a stručnjaci su primijetili da se prvi put otvoreno izjašnjava o osjećajima prema vezivanju.

Klara je tijekom večere željela znati voli li Anton mlađe djevojke pa je otkrio da se tako 'slučajno' poklopilo posljednja četiri puta. „Nitko mene ne pita je li on meni bio prestar, ali ja to neću ni komentirati. Realno, ni ja nisam bila s nekim starijem od sebe“, rekla je Nikolina, a Klara nastavila pričati kako je Anton masirao Nikolinu te rekao da njegova supruga od 35 godina ima „staru kožu“! „Stvarno ne znam gdje si to čula, nisam to nikada rekao“, odmah je zanijekao, a Nikolina ga je branila tvrdeći da on to ne bi rekao jer je gospodin. „Kunem se svima do kojih mi je stalo da nisam ništa izmislio“, rekao je Lovre koji je pokušao smiriti situaciju spominjući Antonovu humorističnu stranu.

Klara je bila zgrožena što je suprug nije podržao nego je branio Antona, a stručnjaci su primijetili koliko je povrijeđena zbog toga. „Nisam to očekivala od njega jer puno spominje da je zaštitnički nastrojen i da je iskren… Nula bodova“, rekla je i potom se odvojila s djevojkama da bi im objasnila zašto se naljutila na Lovru dok je on zbijao šale kako bi stekao podršku muškaraca. Stručnjaci su primijetili da je njemu važna muška solidarnost, umjesto da je otišao riješiti situaciju s Klarom, te zaključili da su ovime nepovratno narušili svoj odnos.

Josip je nastavio sa 'šalama' pa je rekao da je Renata dobar pas, što je šokiralo i nju i stručnjake. „Nemoj da te osramotim, stvarno, nemoj mi to raditi. Jako sam pristojna prema tebi, ali nisam tvoja kujica ovdje, zato ubuduće malo pazi na rječnik. Predobra sam prema tebi. Malo se probudi“, rekla mu je te objasnila da Josip nije primitivac, nego kvalitetan dečko i ne zna što mu je bilo tada.

Poslije se Lovre ispričao Josipu zbog grubosti prema njemu prije večere, a Filip i ostali tješili su Josipa, sugerirajući da su neke izjave koje je danas rekao bile pokušaj humora i da mu ne zamjeraju. Lovre je priznao Antonu da je Klara dobila informacije od njega, ali i da ih je iskoristila u svoju korist. „Problem je u tom prenošenju - što ima Lovre prenositi Klari? Ako muškarci to među sobom govore, sad ću svojoj ženi prenositi što mi je prijatelj rekao? To nema nikakvog smisla, postoji neki kodeks časti i među ženskom i muškom populacijom, jednostavno neke stvari ne prenosiš“, rekao je Josip, a Filip dodao da na tom druženju nitko ništa ružno nije govorio o svojim suprugama.

Kad su stigli kući, Anton je rekao Nikolini da je pokušao razgovarati nasamo s Lovrom, ali on ga nije htio slušati dok je ona njemu objasnila da ju nije zasmetalo ako su je komentirali kao dio muškog razgovora, nego što se ta tema inicirala za večerom. Anton je odlučio da će opet pokušati nasamo razgovarati s Lovrom zato što bi volio da to riješe što prije jer ne voli biti u takvim situacijama.

Lovri su svi bili lažni i svi glume osim Filipa, što Klara više nije željela slušati. „Svi su krivi, a ti nisi? Svi foliraju, a ti si najiskreniji?“ zanimalo ju je, no Lovre je govorio da ga je baš briga za sve, požalio se na produkciju, one koji su ih spajali, koji su iskoristili njegovu životnu priču i doveli ga u ovu situaciju... „Sram te može biti za sve to što si rekao. Tko je tebe prisilio da uđeš u show? Svi su ti krivi za sve kad se dogodi situacija i nikad ne priznaš krivicu“, odbrusila mu je Klara, a on zaključio da bi bio najsretniji da je više nikad ne vidi u životu. „Nažalost, bio sam prefin, to nisam ja. Pravi bi Lovre burnije reagirao u svim situacijama i odao bi dosta stvari koje su se dogodile izvan kulisa kamere, ali kako postajem gospodin, neću ništa otkrivati“, rekao je i dodao da nije za ovaj show. „Nije lijepo reći za nekoga da ima staru kožu, ali je lijepo biti iskren“, zaključio je Lovre, a Klara se otišla prošetati da razbistri misli.

