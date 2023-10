Već se godinama bori s posljedicama teške nesreće, a sad ima dobru vijest: 'Više me ništa ne boli'

Legendarni heavy metal glazbenik Ozzy Osbourne (74) izvijestio je da se oporavlja nakon nedavne operacije i najavio da planira snimiti "dobar rock album" 2024. godine, objavio je portal Metal Hammer.

2023. bila je još jedna teška godina za Ozzyja Osbournea. Pjevač Black Sabbatha bio je prisiljen otkazati svoju dugo očekivanu turneju "No More Tours 2" u veljači i objavio je potpuno povlačenje s turneja. U nedavno obnovljenom podcastu "The Osbournes", Ozzy je opisao ozljedu kralježnice koja mu je zadavala mnogo problema u posljednjim godinama, priznavši da je mislio da je "slomio vrat".

Ali u novom intervjuu za Metal Hammer, legenda heavy metala ponudila je pozitivne novosti o zdravstvenom stanju nakon "posljednje operacije" u rujnu.

“Sada sam imao sve operacije, hvala Bogu,” kaže. “Osjećam se dobro – samo se otegnulo. Mislio sam da ću stati na noge prije nekoliko mjeseci, jednostavno se nisam mogao naviknuti na ovakav način života, stalno mi nešto nije u redu. Još ne mogu normalno hodati, ali me više ništa ne boli i operacija kralježnice prošla je odlično.”

Osim toga, Ozzy također daje optimističnu prognozu za 2024. godinu, uključujući planove za snimanje novog albuma. "Pripremam se", kaže odlučno.

"Već sam napravio dva albuma nedavno [2020. "Ordinary Man" i 2022. "Patient Number 9" (oba je producirao Andrew Watt), ali želim napraviti još jedan album pa se vratiti na turneju", kazao je.

VEZANI ČLANCI

Upitan za pojedinosti, Ozzy je priznao da ima studio u svom domu u Velikoj Britaniji i nada se ponovnom susretu s Andrewom Wattom. "Sada počinjem raditi na tome, a snimat ćemo u ranom dijelu iduće godine", kaže. "Želim si uzeti vremena za ovaj album!", pojasnio je.

Dok Ozzy kaže da se osjeća mnogo bolje nego posljednjih godina, priznaje da je još prerano za konkretne planove, uključujući propuštanje premijere baleta Black Sabbath u svom rodnom gradu Birminghamu, kojoj su prisustvovali njegovi bivši kolege iz benda Black Sabbath Tony Iommi i Geezer Butler, kao i njegova supruga Sharon.

"Dao bih sve da idem s njom (na premijeru) u Birminghamu", kaže. "Jednostavno je prerano, ne mogu putovati."

VIDEO Anđa Marić otkrila da je ponovno zaljubljena: 'Napisala sam mu pismo'