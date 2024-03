Valentina je u prvom 'Big Brotheru' došla skoro do finala: Ne živi više u Hrvatskoj, a evo što radi

Jedna od kandidata prvog 'Big Brothera' koji se emitirao 2004. na RTL-u bila je i Valentina Tasić. Valentina je u prvoj sezoni došla skoro do finala, a nakon showa nije se previše oglašavala u medijima. Naime, Valentina je potpuno promijenila svoj život. "Sjećam se kad sam prvi put čula za riječ 'reality show' da mi je to bilo jako zanimljivo i nešto do tada neviđeno kod nas. Obavezno sam htjela sudjelovati, što nikoga od mojih nije čudilo. Od djetinjstva sam bila sklona izazovima i lako prihvaćala novine. Samo iskustvo je bilo super, odgovaralo je onome što sam i očekivala. Godila mi je tzv. 'instant slava' jer nisam smatrala da sudionicima realitija ikakva druga slava priliči, budući da se nije radilo o nikakvim posebnim talentima, samo osobnostima", ispričala je svojedobno za The Flow.

Danas je dizajnerica interijera, kuharica, food blogerica i fotografkinja, ono što radi pokazuje na svom Instagram profilu koji zaista izgleda prekrasno. Ranije je živjela u Njemačkoj sa suprugom, a sada živi u Italiji, točnije u Napulju. Preselili su se tamo jer je njen muž preuzeo obiteljsku ljekarnu.

"I to se sve odvijalo prebrzo. Od danas do sutra sam se našla s malim djetetom u Italiji daleko od obitelji, prijatelja i poznanika. Jedino što sam imala pored muža i sina, te što sam smatrala samo svojim, bila je fotografija. Tako sam nastavila sve intenzivnije fotografirati, sve do dana kad mi je zazvonio telefon i nazvao me jedan od poznatih proizvođača gotove hrane. Tražio me da uslikam nekoliko fotografija za njegov brand", ispričala je Valentina.

