Uskoro kreće HTV-ov serijal 'Božić velikih želja', neispričane priče poznatih prikovat će gledatelje uz TV

Prve snježne pahulje zabijelile su Hrvatsku, temperature diljem zemlje pale su ispod nule, a ove hladne dane koji prethode radosnom iščekivanju Božića mnogi će lakše podnijeti u toplini svog doma, zagrijani ispod tople dekice i ispred televizijskih prijamnika. Hrvatska radiotelevizija pripremila je gledateljima bogat program, a uljepšat će ga i božićni serijal "Božić velikih želja" koji će se početi emitirati tjedan uoči Božića, točnije 19. prosinca na Prvom programu odmah nakon središnjeg Dnevnika, od 20.15 sati. HRT najavljuje da se serijal sastoji od pet specijalnih božićnih emisija "Božić velikih želja" u kojoj će svake večeri sve do 23. prosinca drugi voditeljski par i njihovi gosti dijeliti s gledateljima svoja sjećanja na prošle Božiće, ali i detalje iz svoga svakodnevnog života.

Serijal otvaraju poznata televizijska lica Mario Lipovšek Battifiaca i Robert Ferlin koji će u prvoj emisiji na svom kauču ugostiti glazbenu divu Jasnu Zlokić. Gledatelji će imati priliku upoznati i pravog vilenjaka kojem je šef Djed Božićnjak. Onaj pravi, najviši vilenjak na svijetu Mislav Ćuk daje nam svima vozačke savjete kako se upravlja haskijima, ali i otkriva kako Margot Robbie izgleda u četiri ujutro na -30. Dva omiljena TV lica i poznate mame - Nevena Rendeli Vejzović i glumica Mirna Medaković Stepinac otkrit će nam koliko je truda i vremena potrebno za stvaranje najslađih fotografija koje cijeli Instagram tako željno iščekuje u ove dane. - Bilo je veselo, opušteno i zabavno što vjerujem da će vidjeti i gledatelji HTV-a. Robert Ferlin i ja smo stari kolege pa je bilo zanimljivo vidjeti kako izgleda kad sam ja gošća, a on voditelj. U svakom slučaju, puno smijeha i veselja - kaže Nevena Rendeli Vejzović. Sve njih će iz šume pune božićnih borova potjerati jedan lovac, Krešimir Sučević Međeral.

U drugoj emisiji, nazvanoj "Božićna inspiracija", saznat ćemo, između ostalog, kako se i nakon 35 godina braka svakodnevnim sitnicama inspiriraju glazbenički par Zorica Kondža i Joško Banov. Tko je Jan Šokčević, mladić s autizmom koji je inspirirao i zaokupio glazbenika Damira Urbana. Odustajanje nije bila opcija za glazbenicu i spisateljicu Anđu Marić koja je nadahnula mnoge oboljele od autoimunih bolesti i njihove obitelji. Svoje iskustvo prepričat će voditeljima Dušku Ćurliću i Zorici Kondži.

Priliku da gledatelje vode kroz najslađu i najukusniju emisiju "Božić posut šećerom u prahu" dobili su TV voditeljica Doris Pinčić i glumac Dušan Bućan. U emisiju im stiže i talentirana slastičarka Tea Mamut i naš poznati glazbenik Ante Gelo. Uz slatke zalogaje i kuhano vino, na veselo su druženje pozvali šaroliko društvo ljubitelja dobre hrane, kuhanja, pečenja kolača i, naravno, glazbe. Glazbene gošće su Gelato Sisters i Saša Lozar, a voditeljima u goste stižu i Zlatko Gall, Sanja Pilić, ali i Dino i Viktorija Rađa koji su otkrili kako se slavi Božić u obitelji našeg slavnog košarkaša.

Ipak, postoje i oni koji su za Božić daleko od svojih najmilijih. "Čežnja za domom" naziv je epizode koja će biti emitirana 22. prosinca. Kapetan duge plovidbe Boris Lisica pričat će nam o svojim Božićima na olujnim morima i kako sad, u mirovini, to pokušava nadoknaditi. O liječničkim dežurstvima i požrtvovnosti kompletnog medicinskog osoblja, koje nikad ne gleda na kalendar, čut ćemo od liječnika Stipislava Jadrijevića, jednog od najboljih svjetskih transplantacijskih kirurga. Glumica Nataša Janjić dobro razumije taj svijet jer je i sama udana za kirurga, ali njezine glumačke obveze su također faktor zbog kojeg i ona ponekad mora raditi dok se drugi zabavljaju i druže. Božić je i vrijeme dobrih djela, kad mnogi odluče volontirati. Filip Filipović to radi 365 dana u godini od 0 do 24. Pripadnik je Gorske službe spašavanja i reći će nam više o akciji spašavanja koja se dogodila baš na jedan Božić. Kroz emisiju gledatelje vodi Barbara Kolar, koja i sama vrlo često ima radne obveze na Božić, i glumac Frano Mašković, inače dijete kapetana, koji je mnoge Božiće proveo u nepotpunom obiteljskom sastavu.

Peta epizoda serijala posvećena je ljubavi. U ime ljubavi glazbeni gost Neno Belan otpjevat će neke od najljepših pjesama. U emisiji gostuju Ljupka Gojić, nekadašnji svjetski model i poduzetnica, majka triju djevojčica i supruga proslavljenog bivšeg nogometaša i hrvatskog reprezentativca Mihaela Mikića. Književnica, sveučilišna profesorica i nakladnica Julijana Matanović i najčitaniji pisac krimića, akademik i znanstvenik Pavao Pavličić. O ljubavi govori i mladi glazbeni par koji tek nekoliko mjeseci uživa u bračnim vodama, Vjeko Ključarić i Eni Jurišić, ali i hrvatsko-argentinski plesački par kojeg je ljubav za tangom spojila u New Yorku, a ljubavno gnijezdo odlučili su sviti u Zagorju, Sara Grđan i Ivan Terrazas. Kroz priče o ljubavnim zgodama i nezgodama gledatelje zajedničkim snagama vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

