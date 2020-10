U 'Zadruzi' se ljubi s Hrvaticom, a majka njegovog djeteta je očajna zbog toga

Paula Hublin u show "Zadruga" je ušla zajedno s Franom Pujasom i ovo dvoje Hrvata u show su ušli kao par, ali su nedugo nakon ulaska u reality i prekinuli pred tv kamerama. Njihova veza puknula je četiri dana nakon ulaska u kuću, a zajedno su bili šest mjeseci.

Nakon što je Fran obrazložio zašto je odlučio prekinuti, Paula je kandidatima otkrila neke šokantne detalje veze. Kazala je kako ju je tukao, da se nadrogirao te da joj je napravio kaos po stanu i čitao njezine dnevnike. Paula se brzo zbližila s natjecateljem Tomom Panićem, a da se Panić upustio u romansu s Paulom teško je prihvatila Nadežda Biljić s kojom Tomo ima dijete. Ne može gledati kako su Tomo i Paula nerazdvojni u showu i neprestano izmjenjuju poljupce i zajedno spavaju u krevetu.

- Plan je bio da ga sin i ja pričekamo, da nastavimo gdje smo stali. Da se vjenčamo, da mu rodim još djece. Ali, on je sve porušio i pogazio riječi i obećanja i od toga nema ništa. Sad mi je plan da mu zabranim da viđa Longa i da nam uopće prilazi - izjavila je Nadežda za Kurir. Dok je bila trudna Tomo je bio nasilan prema njoj, ali ona mu je sve to oprostila i doselio se k njoj i njezini roditelji su ga lijepo prihvatili i Nadežda tvrdi da se bio promijenio. Nije joj bilo drago što je prihvatio poziv za sudjelovanje u Farmi i bilo je to nedugo nakon što je rodila njihovog sina i pala u postoporođajnu depresiju.

- Dobila sam šećer zbog čega ću do kraja života biti na inzulinu. Brinula sam zbog sina koji je rođen u sedmom mjesecu, od koga sam bila razdvojena četiri mjeseca, koliko je proveo u inkubatoru. Doktori nisu davali dobre prognoze, nisam znala hoće li preživjeti. - izjavila je i dodala kako nije ni ona bila idealna partnerica ali nije očekivala da će ju Tomo ovako prevariti. Rekla je kako je ona htjela s Tomom imati obitelj, a sada će njihovog sina odgajati sama.