'U vezi smo pet godina, nikad ga nisam vidjela, ali udajem se!'

Dina Lohan, majka glumice Lindsay Lohan i natjecateljica u reality showu 'Celebrity Big Brother' otkrila je da je pet godina u vezi s osobom koju nikada nije upoznala.

Časopis People prenosi da su ostali natjecatelji u showu Dinu upozorili da se najvjerojatnije radi o online prevari, no ona im nije vjerovala.

- To je osobno, - rekla je ostalim ukućanima i dodala: - On je stvaran, kunem se, znam da je ludo, ali udat ću se za njega. Otkrila je i da razgovara s njegovom majkom.

Reality zvijezda navodno nikada nije vidjela svog dečka, nisu razgovarali ni preko videopoziva, a vjeruje mu zato šzo ga jer "neki ljudi ne koriste iPhone".

Njen misteriozni ljubavnik navodno živi u San Franciscu i brine se o svojoj bolesnoj majci i zbog toga ne može putovati.

