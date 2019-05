U realityju je izgubila 100 kg i promijenila život, a onda je uništila sve zbog droge

Reality zvijezda Mama June Shannon, koju su mnogi zavoljeli u emisiji "Toddlers&Tiaras" u jednoj epizodi svog novog showa "Mama June: From Not To Hot izgubila je osjet u jednoj ruci, na što je njezin partner komentirao da "laže kako bi gledatelji prema njoj bili empatični".

Producenti showa su prekinuli snimanje i odveli June doktoru, koji je ustvrdio da su joj leđa puna čvorova i da zbog toga trpi bolove i trne joj ruka.

Foto: Youtube Screenshot

Shannon je komentirala kako ju najviše boli to što joj Geno ne vjeruje. June je u showu doživjela zavidnu transformaciju, izgubila je skoro 100 kilograma, a sredila je i zube.

No sve je pošlo po zlu kada su ona i partner Geno uhićeni u Alabami zbog posjedovanja cracka. Zbog ovisnosti i nebrige o zdravlju mama June izgleda sve gore, te je ostala bez novih zubi. Kaže da je pala u depresiju zbog koje ne želi iz kreveta, pa čak ne ide ni na frizuru ni na nokte.

Cijela obitelj pozvana je na intervenciju kako bi joj dokazali da se treba trgnuti, a sudjelovala je i Honey Boo Boo, 13-godišnja Alana koja je proslavila cijelu obitelj. Ona je majci prigovorila što mora živjeti sa starijom sestrom koja ima 19 godina.