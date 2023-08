U novoj sezoni gledamo Marselu Mislava: 'Bojim se da ne postanem nepokretan'

Nakon što smo upoznali Dajanu Milevoj (26) i Juru Dundovića (28) koji će u sedmoj sezoni showa "Život na vagi" pokušati promijeniti svoj život, u novu sezonu koju ćemo gledati od rujna dolaze i Mislav Vlašić (28) i Marsela Karamatić (27).

Marsela dolazi iz Velike gorice, a radi kao pogonski radnik. U show ulazi sa 170 kilograma.

Marsela je prije trenirala rukomet, trbušni ples, australski nogomet (footsie) i druge sportove, pa ima iskustva s tjelesnom aktivnošću, a jedina u svojoj obitelji ima problema s težinom. „Imam zaručnika, psa, mačku, imam gdje živjeti i mogu si priuštiti nekakve avanture. Ali zbog viška kilograma - ne mogu živjeti. Zbog moje pretjerane kilaže trpim bolove u nogama. Nesposobna sam zbog tih bolova i ponekad se osjećam kao da sam invalid“, kaže Marsela i priznaje da se izbjegava nalaziti s prijateljicama na kavi jer se boji da će doći u kafić, a tamo neće biti stolca za nju.

VEZANI ČLANCI

„Neugodno mi je jer mislim da me ljudi osuđuju. Jednostavno želim živjeti kao normalan čovjek da ne moram razmišljati o tome hoće li nešto puknuti ako sjednem na to“, kaže Marsela koja je shvatila da je došla do situacije kad se jednostavno mora izboriti za sebe i svoju budućnost. „Bojim se jesam li sve poremetila u organizmu zbog pretilosti pa neću moći imati djecu. Bojim se da će mi se nešto dogoditi, a neće me imati tko dići zbog kilaže. Ne mogu vjerovati što sam si učinila! Želim biti zdrava!“ zaključuje.

Mislav pak dolazi iz Zagreba i ima 190 kilograma, a radi kao vozač taksija.

„Nemam nikakvih trauma, jednostavno volim jesti!“ iskren je Mislav i dodaje kako je cijeli život imao problema s kilogramima i jedino mu je to smetalo zato što se ne može više baviti sportom. „Želim vidjeti kako je to ne biti debeo jer mislim da sam došao do zida i da ovako više ne ide. Želim bolji život“, kaže mladić koji više ne može raditi ni najjednostavnije stvari kao što su ulazak u automobil ili oblačenje čarapa. Mislav je čvrsto odlučio pokrenuti se jer se ponajviše boji za zdravlje, da se ne razboli i ne postane nepokretan.

Obitelj mu je velika podrška u njegovoj najvećoj životnoj borbi, pogotovo tri sestre, a otkriva kako bi i sam volio imati obitelj. „Želio bih imati curu! Zapravo, u budućnosti se vidim sa suprugom i barem jednim djetetom“, zaključuje Mislav koji se rano zaposlio u tvrtki koja se bavi montažom liftova i zbog posla je dosta proputovao. Sada je došlo vrijeme da smršavi jer kad već nije mogao postati nogometaš, barem da nosi svoje dresove koje skuplja godinama.

VIDEO Ella Dvornik potvrdila je glasine o svom braku: Istina je, u procesu smo razvoda