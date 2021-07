U novoj Netflixovoj seriji ovaj glumac je zaludio gledateljice, a svi pričaju o sceni u kojoj je pokazao svoju muškost

Nova Netflixova serija "Sex/Life" privukla je veliku pažnju publike, posebno ženske i to zbog glavnog glumac Adama Demosa i brojnih seksi scena koje u seriji ima s kolegicom Sarah Shahi. Serija je ušla među deset najgledanijih sadržaja na Netflixu, a prati priču o Billie Connelly koja sada vodi obiteljski život u predgrađu i djeluje kao da je sve savršeno u njezinom braku s brižnim i odanim Cooperom s kojim ima dvoje djece, ali bračna kolotečina nagnala je Billie da se prisjeti svog života prije braka i veze u kojoj je imala ispunjen seksualni život.

Nakon što je serija prikazana gledateljice su počele po društvenim mrežama i forumima pisati samo o jednoj sceni u kojoj je Demos pokazao veličinu svog spolovila. To što je dosta scena odradio potpuno gol i snimio seksi scene s kolegicom Sarah nije bi nikakav problem ovom 35-godišnjem glumcu iz Australije.

- Scene seksa su s razlogom dio ove priče i one pokreću cijelu radnju. O svakoj sceni smo dugo raspravljali i razgovarali i radilo se sve da se osjećamo ok i ugodno tijekom snimanja takvih scena. Naš koordinator za intimnost bio je sjajan, a znati da postoji netko posebno za to, tko je povrh svega, zaista je bilo super. - kazao je Adam nedavno u intervju. Dodao je kako je pročitao scenarij prije snimanja serije i točno je znao u što se upušta i nije imao problem s tim.

Mediji su otkrili kako se tijekom snimanja ove serije kemija između njega i Sarah preselila i izvan seta i ovaj par je trenutno u sretnoj vezi. Sarah se prošle godine rastala od glumca Stevea Howeyja s kojim je u braku bila od 2009. godine s kojim ima troje djece.

