U današnjem svijetu važnije je koga poznaješ nego koliko znaš jer to određuje zvjezdani potencijal

Austin Butler (31), donedavno posve nepoznati mladi američki glumac, koji je u filmu "Elvis" uspio oživjeti Elvisa Presleyja do posljednjeg trzaja nogama, dobio je nagradu BAFTA, britanskog Oscara, nagradu Britanske filmska akademije za najboljeg glavnog glumca u prošlogodišnjim filmovima. Neočekivano je pobijedio izuzetnog CoIina Farrella u "Duhovima otoka", u Londonu, na Farrellovu terenu. Butler je izgledao sjajno u bijeloj uštirkanoj košulji s duplim manžetama, u klasičnom crnom smokingu Alexandera McQueena, s crnom leptir mašnom uz satenske revere. Smoking na dvoredno kopčanje za BAFTE je odabrao i princ William. Očito je ponovno dvoredno kopčanje in.

Austin, dečko preslatke manekenke Kaie Gerber, kćerke Cindy Crawford, jednog od najljepših i najvećih supermodela s kraja osamdesetih, voli nositi klasične smokinge dostojne Jamesa Bonda. Više ih je puta nosio. I u Cannesu je u jednom dvorednom smokingu izgledao upravo bondovski otmjeno.

Za svoje nastupe na crvenom tepihu mladi Butler rado bira crno. Kao da je povjerovao velikom kreatoru Yamamotu koji je davno objasnio značenje crne boje za modu: "Crna je istovremeno i skromna i arogantna. Crna je lijena i opuštena - ali tajnovita. Iznad svega, crna boja kaže, ja ne gnjavim tebe - nemoj ni ti mene." No, crna je danas i konzervativna. Upravo tako nekako izgledao je Butler u svojim smokinzima, ali i u dekonstruiranom Pradinom crnom sakou pretvorenom u košulju sa svilenom mašnom, na najvećem modnom partyju svijeta, prošlom Met Gala.

Kad vidim muškarce u smokingu na crvenom tepihu, to me umiri. Učini mi se da i dalje živim u svijetu koji razumijem, u kojem filmovi o Bondu i dalje imaju smisla jer ideja muškarca i muške elegancije nije posve ustuknula pred androginim campom i kičem, recimo, Harryja Stylesa. Volim vjerovati da neke tradicionalne vrijednosti još uvijek postoje na svijetu.

Priznajem, možda doista previše učitavam u odjeću. No, nisam jedina. Za netom održane njujorške modne revije, i muške i ženske, Vanessa Friedman, modna kritičarka New York Timesa, zaključila je da pričaju priče o modnom redefiniranju, o promjenama u hijerarhiji aspiracija i bogatstva, gotovo kao u seriji "Pozlaćeno doba" Juliana Fellowesa, čije nastavke iščekujemo.

Revija Caroline Herrere, koja je oduvijek odijevala upravo novu financijsku elitu NYC-a, odvijala se kao nekoć u balskoj dvorani hotela Plaza, a oprave od teškog svilenog krep-satena opet su se vukle po podu. Wes Gordon, dizajner za Herreru, izjavio je nakon revije da su takvi raskošni materijali nekad apsolutno vladali revijama, a sad su postali "ugrožena vrsta". Čim u hiperliberalnom, woke New Yorku nešto proglasiš ugroženom vrstom, to se mora prigrliti svom silinom. Čak i kad su to simboli raskoši novog novca.

Zato je i klasičnog smokinga u zadnje vrijeme zaista puno na crvenim tepisima. Mnogi današnji selebi oblikovanih tijela sjajno ga nose. Na prošlogodišnjim Oscarima najbolje odjeveni muškarci uglavnom su nosili klasične smokinge: Rami Malek (Prada), Andrew Garfield (Saint Laurent), Will Smith (Dolce & Gabbana), Benedict Cumberbatch (Prada), Kevin Costner (Gucci). Malo ih je bilo poput Timothéea Chalameta koji su se odlučili poigrati ili čak popljuvati tradiciju. Barem na Oscarima! Čak je i ASAP Rocky, Rihannin rapper iz Harlema s kojim čeka drugo dijete, osjetio zov za otmjenim, ne samo avangardnim ili otkačenim, i nosio elegantni smoking Bottege Venete na dodjeli nagrada Golden Globes.

Klasični smoking i klasični muškarac idu skupa. Sve je više velikih obitelji. Eto, i Ryan Reynolds, jedna od novih veoma omiljenih filmskih zvijezda, rado nosi smokinge, a upravo se pohvalio da je s neodoljivom Blake Lively iz serije "Gossip Girls" oduševljeno pozdravio njihovo četvrto dijete.

Četvero djece - ne da je to važno, ali je znakovito - ima i Pharrell Williams (49), glazbenik, poduzetnik, influenser s gotovo 14 milijuna pratitelja na Instagramu (stvarnih, ne generiranih indijskih botova). Najmoćniji simbol luksuza, kompanija LVMH s vlasnikom Bernardom Arnaultom, najbogatijim čovjekom na svijetu (njegovo bogatstvo prešlo je 200 milijardi dolara), odabrala je Williamsa za novog kreativnog direktora muške linije Louisa Vuittona, najvažnijeg modnog brenda kompanije.

Nekad se lakomisleno vjerovalo da odijelo čini čovjeka, danas je obratno. Čovjek čini odijelo - zanimljivije je i važnije tko nešto nosi, nego što netko anoniman nosi. Na revijama je uvijek najvažniji prvi red. Tamo se smjeste selebi čiji su odjevni odabiri važniji od onoga što će biti pokazano na pisti. Svi pamte Kim Kardashian na revijama Balenciage, one njezine sulude pripijene kombinezone-tajice, a revije same kao da se više i ne pamte kao nekad.

To što je Pharrell Williams (49), dizajner bez pravog dizajnerskog iskustva ili obrazovanja, postao novi kreativni direktor u Vuittonu, dokazuje da je važnije tko nego što! Williams, možda najpoznatiji kao autor globalnog hita "Happy", jedne od najpopularnijih i najčešće preslušanih pjesama zadnjeg tisućljeća, nije bio u kombinacijama koje su se vrtjele po modnom tisku kao ime koje će naslijediti prerano preminulog, svestranog i inteligentnog Virgila Abloha. No, izbor me nije iznenadio. Williams je brend i vjerojatno najjači modni brend Louis Vuitton iz brenda Pharrell Williams crpi dodatnu snagu - on Vuitton ne umanjuje nego osnažuje.

Colm Dillane, njujorški dizajner koji voli živopisne - možda čak infantilno zaigrane, šarene komade odjeće za nedorasle dječake poput Petra Pana - uostalom njegov vlastiti kreativni studio i brend streetstyle odjeće zove se KidSuper, radio je ovogodišnju reviju muške linije Vuittona jer je Abloh preminuo krajem 2021. Neki su mislili da je zbog toga Dillaneu prestižna pozicija u Vuittonu, možda i najvažnija u muškoj modi, već osigurana. No, ono što on radi previše je udaljeno od Vuittona koji uvijek mora barem jednim dijelom ostati u tradiciji tog starog građanskog brenda osnovanog prije gotovo 170 godina. Vuitton s muškom linijom ipak nije radio takve "pomake prema ulici" kao Demna Gvasalia u Balenciagi.

Spominjala se i londonska dizajnerica Grace Wales Bonner, pogotovo kad je novi kreativni direktor Guccija postao Sabato De Sarno (39), iskusni modni profesionalac podrijetlom iz Napulja. De Sarno je radio u Pradi, potom u Dolce & Gabbana, a onda proveo 12 godina uz prijatelja Pierpaola Piccolija u modnoj kući Valentino. Neki su vjerovali da će se Vuittonu uspjeti nametnuti Kanye West, koji je pradavno radio skupa s Ablohom i bio ljubomoran na kasnije velike modne uspjehe prvog Afroamerikanca na čelu francuskog simbola luksuza.

Foto: AGENCE/BESTIMAGE/BESTIMAGE

No, LVMH i Arnault ne bi danas ni pod koju cijenu imali posla s Westom nakon njegova antisemitskog ispada. Još uvijek su potreseni od sličnog pijanog i drogiranog trabunjanja Johna Galliana dok je radio za Dior, drugi najvažniji modni brend koncerna LVMH.

To što Williams nije dizajner, to i nije toliki problem. Pietro Beccari, novi CEO modne kuće Louis Vuitton, pozdravio je dolazak Williamsa u svoju kompaniju - gdje drugdje nego na Instagramu. Nazvao ga je "vizionarem čiji se kreativni kozmos širi od muzike do arta i potom do mode". Za Beccarija Williams je "globalna kulturna ikona već dvadeset godina... i uspijeva rušiti granice različitih svjetova koje istražuje... što se uklapa u viziju Vuittona kao Cultural Maison, kuće kulture. On osnažuje vrijednosti inovacije, pionirskog duha i poduzetništva". Pozdravio ga je natrag u njihovo okrilje nakon uspješnih suradnji iz 2004. i 2008. kad je Pharrell s Vuittonom radio na kolekcijama nakita i naočala. Pharrell je poznat po otkačenim naočalama kakve valjda samo on zna nositi mirno i samopouzdano.

Uostalom, modu ne rade samo školovani dizajneri. Victoria Beckham, nekad također pjevačica, a onda globalna ikona stila, ima uspješnu modnu kuću s dorađenim, elegantnim, veoma skupim komadima. Uspješan je i još skuplji brend The Row sestara Olsen, dječjih glumačkih zvijezda. Uostalom, američki modni div Ralph Lauren počeo je kao prodavač kravata, ne kao student neke modne akademije, a Tom Ford i Virgil Abloh diplomirali su arhitekturu.

Williams ima i druge važne kvalitete. U današnjem svijetu mode - i ne samo mode - važno je koga poznaješ, gotovo važnije od toga koliko znaš, jer to koga poznaješ zapravo određuje tvoj zvjezdani potencijal. Na Instagramu i sličnim platformama, ali i u medijima, to je najvažnije.

Williams i njegova prelijepa, za glavu viša, dostojanstveno suzdržana i povučena žena, nekad manekenka, sad dizajnerica i poduzetnica Helen Lasichanh, već su dugo prijatelji s Annom Wintour, caricom američke modne scene.

Pharrell se sprijateljio s Karlom Lagerfeldom još 2016. godine, godinama nakon što je s japanskom modnom markom Nigo osnovao svoj modni brend Billionaire Boys Club. To ime Pharrellovog modnog brenda je važno, sjetimo se da se najednom moda vraća eliti i meritokraciji. Čini se da joj je malo dosadilo neprestano šokirati ili koketirati isključivo s ulicom i luksuznom sportskom odjećom koja je dobila i svoje ime - athleisure.

Kad je radio s Adidasom - ta suradnja će se i nastaviti, Vuittonu Adidas ne smeta - Pharrell je na svoje tenisice sam rukom nacrtao CC, logo Chanela. To je oduševilo Lagerfelda i proglasio je Pharrella 2017. jednim od ambasadora Chanela, iako su to uglavnom bile slavne žene, rijetko muškarci. Čak je dvije godine kasnije napravio kolekciju Chanel Pharrell. Pharrell je tad počeo nositi niske Chanelovih bisera uz one poznate jakne od kariranog ili meliranog tvida.

Možda i najvažniji modni zvjezdani trenutak Pharrell Williams imao je sa svojom prelijepom ženom kad su došli posve identično odjeveni na Met Gala 2021. posvećen američkoj modi. Čak su nosili i iste kaubojske čizme s metalnom kapicom na špicu. Bili su od glave do pete u Chanelu, u crnoj koži, kao pomodni Western bajkeri. Bila je to zaista sjajna interpretacija teme koju je zadala Anna Wintour, možda i najbolja te večeri.

Foto: profimedia

Svestrani Pharrell, koji je prekinuo studij na prestižnom sveučilištu Northwestern da bi se posvetio glazbi, u šest godina, početkom novog tisućljeća, sa svojom grupom The Neptunes producirao je hit albume za brojne velike zvijezde, Britney Spears, Justina Timberlakea, Gwen Stefani, Snoop Dogga i Jay-Za. Jedno istraživanje pokazalo je da su The Neptunes 2003. producirali 43 posto pjesama koje su se tad vrtjele na američkom radiju. Kasnije je Pharrell radio i na albumu s Madonnom, a onda se najednom zasitio glazbe i pojavio na velikom umjetničkom događanju Art Basel sa skulpturom koju je napravio s poznatim japanskim umjetnikom Takahashijem Murakamijem.

Vratio se glazbi s crtićem "Kako je Gru ukrao mjesec" (2010.). Za nastavak tog crtića, "Gru na supertajnom zadatku" (2013.) napisao je globalni hit Happy i bio nominiran za Oscara za glazbu 2014. Te iste godine iz čistog mira bio je kustos umjetnicima Murakamiju i Marini Abramović u pariškoj galeriji Perrotin.

Poznat po modnim detaljima za lice i glavu, odao je počast majstorici Vivienne Westwood kad se počeo često pojavljivati s njezinim komično prevelikim šeširom iz 1982., koji je nosio Malcolm McLaren, Westwoodičin tadašnji partner, u zabavnom, utjecajnom video Buffalo Gals. Pharrell je šešir kupio u njezinu originalnom prvom dućanu World's End na londonskom King's Roadu. Kasnije ga je prodao na aukciji za dobrotvornu organizaciju "From One Hand to AnOther", posvećenu poticanju učenja preko novih tehnologija, umjetnosti i medija.

Opsjednut neprestanim novim projektima kao izvorni američki entrepreneur, napravio je i Nono Sauce, umak u produkciji Williams Family Kitchen, nadahnut maminom marinadom za meso. Ubrzo je i otvorio restoran u Miamiju.

Prije dvije godine pokrenuo je i kozmetičku liniju Human Race, a onda otvorio i hotel u Miamiju. Sad je, eto, i pravi modni dizajner, i to za Louis Vuitton, najuspješniju modnu marku na svijetu koja godišnje proda robe, prvenstveno torbi, prtljage i novčanika, u vrijednosti desetak milijardi dolara. Eto, čega god se primi taj sitni obiteljski čovjek vjeran jednoj ženi već više od deset godina, sve mu ide sjajno. Bez skandala. Vuitton neće biti iznimka jer Williams ima instinkte, ticala, "osjeća što je u zraku", kako to vole reći ljudi iz svijeta mode.

